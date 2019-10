Le REZO des FONDUS, un « laboratoire de contamination positive »

Nous écrivons REZO en hommage à Rezonance en Suisse romande. C’est un clin d’œil à notre source.Fondus, c’est-à dire mordus, passionnés… Les entrepreneurs d’aujourd’hui sont les héros de notre époque parce qu’il faut être un peu fondu pour oser entreprendre.Ils ont un grand besoin de liberté qui fait qu’ils peuvent perdre ou gagner beaucoup. Personnellement je suis entrepreneure née parce que j’ai un besoin viscéral de liberté. Je suis très malheureuse dès que je me sens dirigée, contrainte ; je l’ai compris très jeune. J’ai toujours eu besoin de m’exprimer pleinement.J’ai été salariée chez Rezonance mais dans une totale liberté qui me permettait d’être moi-même, force de proposition, respectée dans ma personnalité. Mes deux expériences précédentes de salariée ont été vécues dans une grande souffrance parce que je n’arrive pas à entrer dans un cadre. Quand on me dit « Ça fonctionne comme ça », mon cerveau me dit immédiatement « Oui, mais on pourrait aussi faire comme ça… ». Je n’ai donc pas eu d’autre choix que de créer mon job depuis toute jeune.La réalité du méchant patron qui s’engraisse sur le dos des salariés a changé, même si l’image qu’on s’en fait doit encore évoluer. Beaucoup d’entrepreneurs souffrent, se sentent seuls, ne sont valorisés par personne…J’ai vécu ces situations, je les comprends, elles ne touchent pas que les entrepreneurs. Le REZO des FONDUS s’adresse à tous les entrepreneurs. Nous avons beaucoup de managers, collaborateurs d’entreprises dans le REZO. La vie professionnelle est tellement prégnante qu’on a souvent besoin d’être inspirés par d’autres, d’échanges qui constituent des déclencheurs.Je crois aux organismes de formation, j’ai fait des études mais je pense que chacun a une mission à accomplir dans ce monde, que chacun est câblé d’une certaine façon, que cette unicité est notre force. Nous avons à valoriser nos compétences acquises. Stéphane Thébaut en a très bien parlé sur scène à l’Impérial lorsqu’il a évoqué ces métiers manuels dévalorisés pendant longtemps en France. Ce n’est pas le cas en Suisse, ni en Allemagne où de nombreux jeunes passent par un apprentissage, ont un salaire à 16 ans et sont embauchés ensuite par l’entreprise qui les a formés.Pour le lancement de REZO, nous avons invité des fromagers, des ébénistes sur scène.Les gens consomment avec une telle rapidité qu’ils oublient les processus de fabrication et la part d’humain qui ont contribué à l’élaboration des produits.Notre société a contribué à mettre des gens dans des boîtes, à les couper des réalités et les uns des autres, les enfants ne savent plus ce qu’est un légume ou un fruit, alors qu’autrefois les gens se parlaient, s’entraidaient. Ce qui rend les gens le plus heureux, c’est la qualité des relations entre eux.