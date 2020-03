Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. A. Camus

9 mars : Le monstre s’est évadé de son lieu d’exil.

10 mars : L’ogre corse a abordé au cap Juan.

11 mars : Le tigre s’est montré à Gap. Les troupes avancent de tous côtés pour arrêter sa marche. Il achèvera sa misérable aventure en fugitif dans la montagne.

12 mars : Le monstre s’est vraiment avancé jusqu’à Grenoble.

13 mars : Le tyran est maintenant à Lyon. La terreur a saisi tout le monde à son apparition.

18 mars : L’usurpateur s’est risqué à approcher à soixante heures de marche de la capitale.

19 mars : Bonaparte avance à marches forcées, mais il est impossible qu’il atteigne Paris…

« Le réel est ce qui est sans double : il n’offre ni image ni relais, ni réplique ni répit. En quoi il constitue une « idiotie » : idiotès, idiot, signifie d’abord simple, particulier, unique, non dédoublable. Traiter de l’idiotie, c’est évoquer le réel…

C’est une tentation inhérente à l’intelligence que de remplacer le réel par son double… »

A propos du retour de Napoléon de l’île d’Elbe en mars 1814,cite, dans« les gros titres que Le Moniteur (journal officiel des pouvoirs publics) alors aux mains de la monarchie récemment restaurée, consacrait alors à l’événement :Dans un autre ordre d’idées ; grippe, épidémie, guerre, pandémie…Dans un monde qui tient de plus en plus à des éléments de langage, autant que ceux-ci soient précis et justes à défaut d’un langage véritable.Extrait de la 4° de couverture du livre de Clément Rosset