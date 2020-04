Laurent Petit, Portrait joueur d’un Chef artiste

Si révélation il y a, elle passe aussi par la symbolique qui habite le lieu, ce quartz bleu en particulier, élément céleste, embryon né de la terre, union des contraires car matériel et transparent, visible et invisible, pureté qui invite au rêve.



Cérébral, avez-vous dit ?

Et joueur puisque passé dans Top Chef pour y proposer aux candidats la réalisation d’une assiette inversée. Tiens donc ! Il s’agissait d’inverser la place qu’on accorde habituellement à l’élément principal du plat et à la garniture. À la marge et au centre. De remettre la gauche au milieu, en somme.

On a pu apprécier dans le cadre de cette émission la qualité analytique et précise du langage de Laurent Petit. Il y a été question de bon sens paysan, de l’intelligence de choisir tel produit, de permaculture, cette façon de procéder qui fait que les produits cultivés ensemble fait sens, renforce intelligemment les uns et les autres et qui donne symboliquement une belle vision de la société. Les saveurs intrinsèques y enrichissent l’ensemble, comme dans le bœuf à la gelée de Françoise décrit par Proust.



Rencontres et mouvement.

Rencontre de Laurent et Martine qui amènent le premier à s’installer sur les rives du Lac d’Annecy, en hauteur, y puiser l’inspiration née de l’Histoire, du reflet des échanges et des relations qui ont évolué au fil du temps et de l’eau entre les Savoyards et leurs lacs.

Car l’écrin des montagnes qui s’impose au premier regard ne sert, au fond, qu’à permettre le mouvement de l’Histoire et celui de l’eau.

La cuisine lacustre et végétale de Laurent Petit en saisit l’essence.





