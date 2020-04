Christophe, une voix chère qui s'est tue

Je lui dirai les mots bleus

Les mots qu'on dit avec les yeux

La terre est bleue comme une orange

Jamais une erreur les mots ne mentent pas

Ils ne vous donnent plus à chanter

Bien sûr, ces mots étaient demaisles avait faits tellement siens, ces mots qu’on dit de loin, empreints de douceur, de retenue, tournés autant vers soi que vers l’autre.La douceur et la nostalgie du temps, de la vie après les cris d’de qui on ne sait pas si elle est revenue.Ce bleu de la rêverie, du rêve, du jour et de la nuit, tellement intime et à la fois étrange.Écrivait Éluard.