La 10e édition du High Five est ouverte !

Nous sommes à un croisement entre le « Toujours plus » et la nécessité d’être économes en matière d’énergie, de préserver la montagne. Nous devons réfléchir ensemble afin de ne pas trahir l’énergie de cette jeunesse tournée vers la montagne, nous devons penser autrement. Avec les maires de La Clusaz et du Grand Bornand présents ce soir, nous portons ensemble la marque Annecy Mountains et, associés à cet événement, nous portons une belle image et partageons ces moments en attendant le 10e anniversaire du High Five l’an prochain.

Je vous invite à revenir à vos origines de skieurs, à fermer les yeux et à vous rappeler la première fois, le ski avec vos parents, vos poursuites avec vos copains… Personne n’oublie ses origines. Et il ne faut pas oublier les artisans de génie qui ont façonné nos outils, qu’ils s’appellent Abel, Georges ou Jack. Ils ont été à l’origine des révolutions qui ont fait évoluer notre sport. L’innovation est chaque fois à l’origine d’une nouvelle histoire.

Aujourd’hui est l’origine de demain.

Soirée de gala à l’impérial où lecontinue d’écrire son histoire et honore les films de glisse qui acquièrent désormais leurs lettres de noblesse.Il est intéressant de noter qu’Annecy devient la capitale internationale du cinéma en matière de sports de glisse, que la ville est déjà un centre mondial du cinéma d’animation et que, dans le même temps, souhaite montrer que le cinéma d’animation est avant tout du cinéma et non un art mineur réservé aux enfants. Nous publierons très prochainement une interview de, directeur de CITIA, qui développe ce propos.De bonnes fées accompagnent le High Five. La ville d’Annecy était représentée par Jean-Luc Rigaut dont voici une partie des propos.Parmi les orateurs, lui succédait, directeur d’OSV.Le thème choisi par Gaylord et son équipe est, co-animatrice de la soirée qui a pratiqué le ski acrobatique avec succès, a ajouté quelques acrobaties humoristiques bienvenues et une présence qui démontre sa réactivité aussi bien sur les planches à neige que sur celles d’une scène.A suivre bientôt avec une interview qu’elle a accordée à Move-On Magazine Possible de parler du High Five en oubliant? Il a réussi le tour de force de nous parler du ski d'autrefois et d'annoncer le thème de l'an prochain, pour le 10e anniversaire. Il devrait être aussi question de lac(s). Mais y'a pas l'feu, on a encore un an devant nous.