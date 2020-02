Rencontre avec Véronique Bruneau. Quand les odeurs nous ouvrent pleinement à nous-mêmes !

Par cette démarche on retrouve des facultés naturelles occultées ou détériorées par l’éducation, l’histoire de chacun, parfois des maladies ou des accidents.

Notre mode de vie nous coupe beaucoup de nos ressentis et de nos sens. Nous avons misé sur notre mental. Einstein lui-même déclarait que nous avons mis le mental en exergue et avons fait de l’intuitif et du créatif un serviteur. Nous avons oublié toute cette part d’instinct, d’intuition, de créativité alors que la science nous montre que nous vieillissons mieux quand nous utilisons ces sens-là qui nous reconnectent à notre corps et au moment présent.



D’autant plus que l’âge contribue à nous déconnecter aussi de la vie sociale.

Oui, on se retrouve un peu reclus, avec une capacité physiologique moindre, parfois dégradée ; demeurent alors les souvenirs, les sensations corporelles et le lien avec les autres. Il est important de continuer à nourrir ces liens et de permettre à chacun de se rendre compte qu’il est riche de sensations.



Ce type d’atelier est profitable aux personnes âgées, mais aussi à celles qui veulent vivre un moment de reconnexion hors du stress et puis à celles qui ont subi un traumatisme.

L’hôpital de Garches comprend tout un service pour les polytraumatisés crâniens. Il utilise des huiles essentielles mais aussi des odeurs du quotidien comme celles du pain grillé, du chocolat chaud afin de leur permettre de retrouver le fil d’Ariane de leur histoire, de leur passé et de suivre ainsi une rééducation facilitée qui prend moins de temps.

Pour les enfants, le loto des odeurs développe le sens olfactif, d’autant que notre langage comporte beaucoup d’expressions qui reposent sur ce sens : « Je ne peux pas le sentir », ou bien, « Ce truc-là, je le sens bien ». Ceci montre que ce sens primitif est essentiel et que notre inconscient nous donne l’information avant notre mental.



Notre culture sociale a réprimé cet instinct parce qu’il semblait nous rapprocher de l’animal ; on redécouvre ses bienfaits.

Effectivement, le sens olfactif nous rapproche de notre instinct animal, il a été considéré comme tabou à cause de ses liens étroits avec la sexualité…



Pour pouvoir nous vendre du déodorant !

On nous vend des odeurs synthétiques pas du tout agréables/naturelles qui conditionnent et dirigent nos réactions à partir de molécules dont on a repéré qu’elles agissent sur nous.