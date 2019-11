"La vie hantée d’Anya" par Vera Brogsol, éditions Rue de Sèvres

Vera Brogsol dédicacera « La vie hantée d’Anya » et « Un été d’enfer ! »

lundi 18 novembre 2019 chez BD Fugue Annecy.



Le prétexte narratif de cet album tient lieu de support visuel très efficace à une conversation entre l’héroïne et sa conscience, paradoxalement incarnée par un fantôme.Drôle de situation !Qui permet de passer en revue tous les problèmes liés en particulier à l’adolescence : l’image de soi, le regard des autres, la conformation aux normes, le conditionnement, les préjugés, l’obligation de faire bonne figure et de jouer un rôle au lieu de chercher à être soi, l’impression vraie ou fausse d’être étranger à soi et aux autres, l’affirmation maladroite par une révolte artificielle issue de toutes ces contradictions….Exister ne consisterait-il pas à se débarrasser de son fantôme ? De l’image trompeuse de soi, d’une illusion ?