1979-2019 : NDG CINEMA (Nuit de la Glisse) fête ses 40 ans et revient à ses origines, avec un festival ! €

Nuit de la Glisse (aujourd’hui NDG Cinéma) est heureuse d’annoncer le lancement de son festival Pushing the Limits pour fêter son 40eme anniversaire.



Pour célébrer 40 ans de films de sports action outdoor, la Nuit de la Glisse revient à ses origines avec un programme exclusif et unique en son genre avec un choix limité de salle sélectionnées pour leur grande qualité de projection.

Le festival présentera 40 ans d’images de la Nuit de la Glisse, un nouveau film produit en exclusivité pour l’occasion et sonorisé par un « Live DJ ». Retraçant la naissance et l’évolution des sports de glisse avec des images tournées dans le monde entier, le film présente des séquences spectaculaires avec un regard en coulisses sur le tournage de certains des meilleurs athlètes de sports de glisse de la planète.



Une sélection de courts métrages de certains des meilleurs réalisateurs de sports d’action du moment sera également présentée, avec les films sélectionnés en compétition pour 2 prix. Le Prix du Festival décerné par un jury international et présenté par Sigma Lens, et le Prix du public, décerné par le vote des spectateurs. La soirée sera animée avec l’apparition de plusieurs athlètes de renom dont certains seront présents sur scène.