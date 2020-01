Lise Duclaux prend éphémèrement racine à l’Abbaye d’Annecy-le-Vieux

D’où vous viennent cette vision des choses et votre intérêt pour ce sujet ?

C’est en 2010/2011 que, comme les enfants se demandent pourquoi il y a des nuages, de la pluie, je me suis demandé ce qui vit sous terre parce que cet espace nous est totalement inaccessible. L’art est peut-être aussi l’imaginaire, comme le sous terre, qui reste inaccessible parce qu’en creusant on détruit. On ne peut jamais voir réellement ce qui s’y passe.



D’où, affiché à l’entrée de l’exposition « Trous en formation. »

Cet espace imaginaire est un espace de création pour moi. Même si l’on part du concret, la pensée se développe dans cet imaginaire.



Et ce qui est invisible sous terre nous mène à la mort.

Qui est présente là-bas, dans le dernier texte bidouillé à partir de « Mort d’un jardinier » de Lucien Suel. « Tu es morte, le rouge gorge s’envole… » Ce texte signifie que la vie continue.



Et que, d’une certaine manière, nous sommes des taupes.

Les artistes, oui.



Nous sommes tous un peu aveugles et nous creusons pour trouver notre chemin ?

La taupe n’est pas aveugle, elle est myope. Elle sent avec tout son corps. Les artistes sont des taupes parce que celles-ci créent toute une architecture souterraine invisible ; ils créent eux aussi une œuvre dont on ne voit que des monticules. Ce qui relève de la conception des choses, de la pensée ne se voit pas. Même les mathématiciens peuvent être des artistes.



Dans les jardins, dans les cultures, on se débarrasse des taupes parce qu’elles ne servent pas la productivité, de même que les artistes sont à la limite du système.

Il y a effectivement de ça. La taupe pose en plus un problème : on la classe comme un animal nuisible parce que ses taupinières sont considérées comme inesthétiques. Ça fiche en l’air la perfection de la pelouse qu’on tond le week end. De la même manière, la pensée et la création peuvent être considérées comme du désordre. C’est une réflexion sans fin, enrichie de mes lectures, une réflexion qui passe d’une pensée à une autre. C’est un travail infini, sans arrêt réel. Même si la production s’interrompt,je reprends des fils, je reprends des pistes. Repérer, c’est voir et revoir. On voit, on revoit, on commence à repérer et, là, il se passe quelque chose.