Jonathan Pranlas-Descours présente Métamorphone

Sine qua non traduit une exigence, qui s’exprime par le mouvement.

Encore davantage dans cette nouvelle création dont l’écriture part de la naissance de la danse, qui a toujours été écrite avec la musique. Nous avons vraiment travaillé sur la façon dont on écrit en même temps la musique et la danse, en solo cette fois-ci. Autour du danseur le beat boxer tisse un univers très particulier auquel s’ajoute la dimension numérique. Nous retraçons de manière très brève l’évolution des arts visuels et le mouvement de la danse suit cette évolution.



Evolution qui va à l’opposé d’un classicisme monolithique et qui est donc en concordance avec notre époque qui se cherche, qui cherche son propre mouvement.

Complètement. Pour citer Ai Weiwei « Everything is art. Everything is politics. » On ne peut pas aujourd’hui faire abstraction du monde pour créer. Metamorphone part du corps tribal pour aller vers l’urbain. L’urbanisation de notre civilisation prend racine dans le tribal. Il y a une dimension circulaire dans tout ce qui nous inspire, ce que l’on prend pour un exotisme nous ramène en réalité à l’origine.



Meta… c’est la progression, les correspondances…

Et davantage encore la transformation ; c’est le chemin lui-même qui est le lien.