Téo Lavabo a un incroyable talent, nous l'avons rencontré dans sa cuisine

« Les enfants l’adorent mais les parents la censurent »

« On s’en fout que ce soit parfait, on veut que ce soit intense. »

Oui, mais j’ai voulu le rendre plus accessible et plus drôle pour que ce soit percutant.J’ai découvert que je savais yodler en regardant « La France a un incroyable talent ». J’étais plus jeune. Comme il n’y avait pas Internet, j’avais filmé la nana qui iodlait à l’écran avec mon téléphone et, en cherchant à l’imiter, je me suis rendu compte que je savais le faire. Maintenant je m’y entraîne tout le temps, dans ma voiture, là où je ne dérange pas mes voisins. J’adore ça.Non, ma chanson est bienveillante et tous les commentaires sont positifs ; mais ça m’amuserait que Lidl communique sur moi. Certains vont dans ces magasins parce que ce n’est pas cher et ils se croient obligés de se justifier en disant « C’est à côté de chez moi. » C’est pour cette raison que j’ai fait cette chanson qui est une parodie de Aya Nakamura et de sa chanson « Pookie ». Elle utilise des mots qui ne veulent rien dire, et on se demande pourquoi.Comme je dis dans ma chanson « Ça y est, je mue, je mue, je mue, putain ça y est j’ai des poils au cul… » On comprendra ces paroles en regardant l’émission.Mon souhait est qu’on comprenne que je ne suis pas un artiste enfermé dans une sirène ou quoi que ce soit d’autre. Je suis photographe, je réalise des vidéos, je ne chante que depuis un an et tout ça explose depuis deux mois.Téo conclut avec deux citations