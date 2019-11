Rencontre avec Didier et Lyse Tarquin pour U.C.C. Dolores 1 et 2 (Glénat Editions)

C’est ce qui permet de vivre l’histoire sans distanciation et on a vraiment envie de découvrir la suite quand on arrive à la fin du premier tome, parce que le scénario semble s’inventer au fur et à mesure. Les images et les couleurs participent à cette impression parce qu’il y a toujours une forme de déséquilibre qui fait avancer, presque jamais d’image posée.

La première image du tome 2 est calme. La mer est un miroir sans une seule vaguelette, sans le moindre brin de vent.



Le calme avant la tempête.

Il faut que ce soit une succession de chocs. Avec le couvent, on est dans de vieilles pierres, une ambiance verte .La porte à peine passée, on se retrouve dans de la haute technologie, elle arrive ensuite aux fins fonds d’une fosse qui abrite des combats entre un homme et un robot, c’est l’enfer.

Les couleurs traduisent aussi ces chocs.



Et soutiennent le rythme.

Nous avons fait le choix de couleurs narratives qui collent complètement à l’histoire, qui en marquent l’évolution et les temps forts. Nous utilisons les codes couleurs que tout le monde connaît.

Les gens comprennent intuitivement les couleurs. Si on dit « mariage », « deuil », « interdiction »…aussitôt une couleur s’impose. L’émotion peut être amenée par la couleur.



Ce que j’ai appelé déséquilibre est en réalité un mouvement permanent, une fluidité.

La fluidité dans la lecture est importante. Le confort de la lecture ne doit pas masquer l’inconfort dans lequel se trouve Mony. Les seuls moments calmes sont ceux où elle écrit dans son journal intime.



Une sorte d’introspection.

Elle fait le bilan de ce qu’elle ressent , de ce qu’elle vit et en fait part au lecteur.



Pour foncer dans des dimensions mythologiques, épiques à ce point là, c’est que vous avez tous les deux peur de vous ennuyer dans la vie quotidienne ?

Non, au contraire, le quotidien va trop vite ! La plus grande aventure que puisse vivre un être humain est d’avoir des enfants ! Et de la mêler à sa passion, ça c’est le quotidien !

Nous sommes un couple quand nous faisons de la bande dessinée mais aussi en dehors de cette activité, et c’est merveilleux.

On ne s’ennuie pas et on a la chance de pouvoir rêver alors que notre société a tendance à considérer ça comme un défaut.