ESAAA « Flirt en montagne »... La réalité ne serait qu’interaction ?

Quelques questions et réflexions ont tout particulièrement attiré notre attention._ Vivre au lieu de se forcer à rapporter une expérience. (paradoxe de l’artiste ?)_ Il ne faut pas courir après la réponse à des questions d’urgence mais vivre un temps de pause qui permette de s’abstraire des injonctions sociales et d’établir des résonances._ Etre dans l’attention, dans l’écoute afin de prendre ses propres décisions alors que le temps et l’attention sont monétisés, rentabilisés partout ailleurs._ C’est bien de s’ennuyer un peu, de prendre conscience de sa propre temporalité._ « Je réfléchis en même temps que je parle. Je ne sais pas vraiment ce que je dis. »Cette dernière remarque est particulièrement intéressante car elle semble bien traduire l’esprit de l’ESAAA.Il est vrai que nous devons beaucoup à ce cher René Descartes et à sa rationalisation de la pensée. Boileau lui emboîte le pas, qui assène « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Diable ! Un siècle plus tard, environ,lui répond « Le Français dit que l’appétit vient en mangeant, et ce principe expérimental reste vrai si on le parodie en disant que l’idée vient en parlant… C’est une chose toute différente lorsqu’avant tout discours la pensée est déjà achevée dans l’esprit. Alors l’esprit n’est occupé que d’expression et ce travail, loin de le stimuler, a plutôt pour effet de calmer son excitation.Si donc une idée est exprimée confusément, il n’en résulte pas du tout qu’elle ait été pensée de même : il ne serait pas impossible que les idées les plus confusément exprimées fussent les plus clairement pensées… »Ajoutons à cette philosophie un soupçon de permaculture, dont Stéphane Sauzedde , directeur de L’École, est un fervent adepte, et pourquoi pas une pincée de physique quantique : « …la réalité essentielle est indescriptible ?... Ou, comme je le crois, nous devons accepter l’idée que la réalité n’est qu’interaction ? »Sept brèves leçons de physique.À méditer ! Et les étudiants de l’ESAAA nous y invitent avec eux.