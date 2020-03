On cuisine chez Christine. Mais pas que... on s'amuse, on discute et on déguste!

Et à la fin de l’envoi et de l’atelier, on déguste ensemble la partition ou bien on l’emporte chez soi quand il s’agit de certains airs à base de foie gras, par exemple.Christine continue à produire ses partitions, seule ou en duo, le 18 mars avec Pierre Gay, MOF, il y sera bien sûr question de fromage, et le 25 mars avec Eric Prowalski, le chef des Tresoms qui fera chanter quelques poissons du lac.Hier, l’après-midi se poursuivait en une soirée gastronomique puisque Top Chef se posait chez Laurent Petit et au Château de Duingt pour une conversation entre le lac, la nature et la gastronomie.Musique, maestro !Au piano !