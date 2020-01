7° édition de la GlaGla Race 2020 les 17/18 janvier (et 19)

Informations et programme sur glaglarace.com



Plus de 600 participant(e)s débutants, champions, passionnés, parmi lesquels un accro à toutes les éditions, une aventurière luttant contre le cancer du sein (on pense aux Dragon Ladies d’Annecy), des Suisses venus en voisins, des Anglais préparant le Brexit et une évasion par la mer, des Espagnols, Portugais et autres habitants masochistes de pays chauds, des Algériens… habitués à ramer (?), des Russes recherchant la chaleur, des Polonais à l’aise même sous… zéro....La GlaGla Race compte pour l’instant des participants de 10 à 68 ans ; encore un effort et Tintin sera battu !Et comme les pratiquants ne sont pas sectaires, il est possible pendant ce grand rassemblement convivial, de s’initier à l’apnée, aux raquettes à neige, de dormir dans un igloo ou de pratiquer le ski de fond.Les plus téméraires s’adonneront au bain froid pendant que les autres pourront profiter d’un marché des producteurs locaux.