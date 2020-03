"PRISM" EP du groupe Bear'sTowers en vue début avril 2020

On les retrouve aussi au théâtre, en peinture… ces pauses donnent du sens au reste. D’où vient le nom de votre groupe ?

Bear’s Towers ? A la création du groupe, on n’était que trois, Tony, Nathan et moi. On avait déjà un esprit folk et on souhaitait partir sur quelque chose évoquant les animaux. Comme je ressemble à un ours avec ma barbe et que les deux autres sont des jumeaux, ça faisait un peu penser sur scène à un ours flanqué de deux tours ; c’était aussi en accord avec les montagnes.



Ça traduit une vraie complicité.

Et Olivier, qui nous a rejoints, est devenu la 3° tour. Tout ça résume bien notre esprit, les montagnes d’où on vient puisque nous sommes originaires de Haute-Savoie.



Les montagnes mais aussi la recherche d’un ailleurs.

Une quête du bonheur. Après chaque tempête revient le soleil, on retrouve le calme, l’idée d’espoir habite nos chansons.



C’est important en ce moment.

Le titre de notre EP, Prism, résume bien tout ça, avec un virage électro pop par moments. Nous avons chacun notre petit prisme devant les yeux, qui nous fait voir la vie chacun à notre manière et nous permet d’interpréter les choses différemment.



Cette notion de prisme rejoint celle d’ouverture, de complémentarité. On arrive à une dimension philosophique.

Je suis passionné de littérature.



La notion de mouvement fait vivre elle aussi votre musique.

On en joue énormément avec les rythmes, les cadences mais aussi avec les paroles et à travers notre état d’esprit : on essaye de se laisser porter par les flots sans trop se poser de questions ; c’est un mouvement qui va vers l’avant.

Le côté intimiste permet de partir de choses assez personnelles, de les ouvrir à tout le monde pour que chacun puisse s’y retrouver, s’y reconnaître.