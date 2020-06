Jean Sulpice heureux d’ouvrir de nouveau l’Auberge du Père Bise

Neuf heures ce matin. J’avais laissé un message à Jean Sulpice il y a quelques jours. Je le croyais trop occupé avec cette réouverture et… il m’appelle justement ce matin 2 juin, tout heureux d’évoquer cette journée si particulière.Jean Sulpice et voilà le carré d’as réalisé après Laurent Petit pour le Clos des Sens Il fait beau, on est tellement heureux de pouvoir rallumer la flamme de nos restaurants, même si celui de l’Auberge ne s’était pas complètement éteint pendant le confinement parce que nous réalisions ces plats à emporter…Oui, on a pu régaler un certain nombre de gens qui n’avaient pas franchi la porte de l’Auberge. Cette formule à emporter a permis de sensibiliser un public nouveau.Elle sera toujours disponible à la boutique ; on peut acheter ces plats sur internet et venir les retirer à la boutique de l’Auberge. La capacité d’accueil des restaurants est aujourd’hui amoindrie à cause des distances à respecter. Elle est diminuée de 50% côté bistronomie et la vente à emporter offre la possibilité de se restaurer autrement. A la suite du Covid, les habitudes des consommateurs vont être durablement changées. La restauration est partie prenante de ce renouveau.Du négatif, bien sûr, mais nous n’allons garder que le positif, c’est mon objectif.J’ai rapidement trouvé des solutions pour garder la maison animée. La vente à emporter a été très intéressante pour moi culinairement, sur le plan de la créativité aussi : je n’ai pas perdu mon temps. Comme le fait un sportif de haut niveau, un peintre, il faut toujours garder le lien, le rythme avec sa discipline pour ne pas perdre le côté naturel de la démarche.Nous avons continué à cuisiner avec mes équipes, en y prenant toujours plaisir. On a cuisiné autrement mais on a cuisiné. Ça fait du bien.Avec ce confinement j’ai compris à la voix des uns et des autres, même si j’avais créé des groupes WhatsApp et d’autres moyens pour garder le lien avec mes équipes, que le rien appelait le rien. C’est le plus douloureux. La formule à emporter a permis de garder l’énergie d’équipe : on ne pouvait pas accueillir tout le monde mais on partageait avec tout le monde ce qui se passait dans la maison.On a organisé hier un petit barbecue de reprise. Tous étaient super contents. A cette occasion ceux qui n’étaient pas présents pendant le confinement nous ont dit qu’ils avaient été heureux de voir la maison animée, dynamique. Cette dynamique leur a été transmise.