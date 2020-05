La Bouitte, 3 étoiles Michelin qui reprennent la route le 13 juin

Quelle décision votre père et vous avez-vous prise pour La Bouitte ? Une réouverture prochaine ?

Nous rouvrons le 13 juin. Notre saison d’hiver s’est terminée un peu plus tôt que prévu, par la force des choses. Nous avions prévu de reprendre le 20 juin, nous ouvrons donc une semaine avant mais le véritable changement intervient avec l’ouverture sur tout le mois de septembre, jusqu’au dimanche 25.



Pour vous adapter à cette situation un peu particulière.

Nous pourrons profiter de septembre parce que c’est un moment très agréable et pour équilibrer le temps de travail du personnel.



Il y aura les consignes à respecter comme partout, mais avez-vous prévu d’autres changements ?

Pour l’instant nous avons simplement l’impression d’avoir fini la saison plus tôt. Dans nos villages de montagne, on sait faire beaucoup de choses. Nous avions construit la maison, on a du matériel et on sait faire autre chose. Cette période de « repos » nous a permis de remettre un peu d’ordre. Une 3° étoile est un peu une avalanche, beaucoup de sollicitations qui représentent du temps. Cette période de repos forcé nous a permis de nous ressourcer. Nous avons eu du temps à passer avec les enfants, pour ranger un grenier, des papiers, retrouver notre identité de bâtisseurs. À part sur le plan économique, bien sûr, le bilan est assez positif.



Cette capacité d’adaptation vient peut-être du profil autodidacte de votre père et de vous-même. Est-ce que vous avez réfléchi à votre carte à venir ?

On s’y met ces jours-ci, après notre période « bâtisseurs » pendant laquelle nous avons refait les chambres de notre personnel pour son confort. J’ai eu le temps de réfléchir à des associations de goûts. Nous allons en parler avec mon père, analyser de vieux plats pour en ressortir des nouveautés. La Bouitte, c’est ça, une cuisine qui bouge !