Yoann Conte « Tant qu’on continue à jouer, c’est qu’on n’a pas perdu »

Yoann Conte, cette période d’arrêt obligé vous a poussé, comme beaucoup de chefs, à une réflexion. Pouvez-vous nous en faire part ?

Nous avons eu quatre heures pour fermer l’établissement. On le sentait venir mais ça a été douloureux quand même.

Le dernier soir les filles en salle me disaient « Chef, les clients vont arriver ». Nous avions fait un très bon mois de février… et on suit le virus de la Chine aux Contamines - Montjoie, à Sillingy… Je pensais que le virus passerait davantage par les grandes villes.



À l’entendre, il est évident que Yoann Conte revit avec beaucoup d’intensité et d’émotion toute cette succession d’événements qui habite encore chacun-e de nous.



On en parlait beaucoup entre confrères. Je sentais quelque chose le samedi soir mais les élections du lendemain avaient été maintenues, ce qui me donnait espoir ; et puis la nouvelle tombe, on a quatre heures pour tout plier et ranger. Mon éducation d’ancien militaire, comme l’était mon père, fait que j’obéis. Le dernier soir, l’un de nos clients fêtait avec son épouse leurs vingt ans de mariage, on sentait de la compassion pour nous dans les regards de la clientèle, une certaine tristesse. Quel choc !



À la fermeture pour confinement, il n’y avait pas de feuilles sur les arbres, à la réouverture la nature avait repris le dessus. Il faut tondre, tailler, passer le Kärcher comme si on était partis pendant toute une saison au lieu de deux mois. C’est psychologiquement très perturbant.

Je tiens régulièrement des réunions avec une dizaine de cadres sur l’équipe de 50 que nous sommes, nous en sortons rincés parce que le fait de se reparler, de commencer à peine à réaliser ce qui s’est passé, c’est très spécial. A la véritable réouverture les contacts avec les clients vont être impressionnants !

Pendant ces deux mois j’ai eu les symptômes du Covid 19, les enfants ont été un peu touchés, ma femme a été à plat pendant trois jours avec de la fièvre… Avec ma femme, nous nous sommes demandé comment nous allions rouvrir.

Notre chance est d’avoir un bistrot éphémère. Nous l’ouvrons tous les étés pour que les gens puissent passer du bon temps dans notre jardin. Nous proposons des choses très simples, de bons petits plats qui se dégustent en extérieur, face au lac.



C’est une structure légère et adaptée aux nouvelles circonstances.

Qui , depuis juin 2010, complète bien la structure gastronomique, pour les clients qui recherchent davantage de simplicité. Un four à pain a complété dernièrement le four à bois et la broche déjà en place, pour préparer des pizzas, des tartines. La gastronomie et la bistronomie permettent ensemble de faire 200 couverts ; mais ça, c’est dans le monde d’avant.

Nous nous sommes demandé comment maintenir 30 couverts gastronomiques en respectant les contraintes de masques, de trajets et autres, en respectant les distances entre nous.

Comment goûter et rectifier les sauces tous les ¼ d’heure, avec le masque, sans le masque, avec le gel…

Impossible ! Encore moins l’été où nous sommes plus nombreux encore.



Vous êtes tellement nombreux que c’est impossible déjà sans les clients.

L’été, nous sommes 70. Il nous faut réinventer notre modèle économique. Nous avons vu comment ont réagi en Chine un Paul Pairet, les frères Pourcel… nous ne pouvons pas garder un personnel en nombre important pour quelques tables. Il faut être cohérent avec les mesures prises par le Michelin, le gouvernement…



Michelin était un lapsus intéressant.

Il y a effectivement plusieurs niveaux de fonctionnement et d’organisation qui forment une sorte de puzzle ; c’est à nous de voir ce qu’il est possible de faire sur le terrain. La bonne table qui vaut le détour parce qu’elle offre une expérience culinaire est-elle encore pertinente avec des masques, des distanciations sociales ? Ce serait un manque de respect pour le Michelin et pour le client parce qu’il est impossible de continuer à proposer ce que nous faisions avant. Nous avons donc décidé de mettre entre parenthèses, en confinement, nos deux étoiles pour les faire revivre le moment venu.

Je rêve de servir des petits déjeuners dans le jardin, face au lac après le déconfinement ! Je préfère décliner mon offre de façon plus simple, sans obliger les gens à rester 4 heures à table. Il faut réfléchir à une autre gastronomie que celle dont se moque Gad el Maleh « …lit de petits pois sur son lit de pamplemousse… » (très belle imitation !).



Pendant cette période bouleversée, il y a beaucoup de concertation entre les chefs et peut-être que certains changements qui émergent à cause de cette crise vont perdurer.

Certainement. Nous étions tiraillés entre l’institution du Guide Michelin, les ordres du Gouvernement et les contraintes d’une entreprise comme la nôtre. Je réfléchis à l’ouverture du restaurant gastronomique à midi et du bistrot le soir ; je ne sais pas encore.



Il est impossible de recruter du personnel comme nous le faisions d’habitude en vue de la réouverture au mois de juin. Nous fonctionnions sur une concertation qui a été mise en sommeil par le confinement. Tout relancer en quinze jours sur le modèle précédent est impossible et provoquerait un stress important pour nos salariés. C’est paradoxal parce beaucoup imaginent qu’on va être en pleine forme après deux mois de repos. On voit pourtant ce qui se passe chez Renault.



Pour utiliser une image, nous possédons une Ferrari mais les routes ont été abîmées et il va nous falloir rouler sur des chemins de campagne. Les suspensions vont être mises à rude épreuve.