L’ESAAA tisse des liens entre passé et futur

Le site des Marquisats est désormais appelé à devenir une transition, un lien entre la ville d’Annecy et la nature.

Le tiers lieu des Marquisats est constitué de bâtiments qui permettent la rencontre de la musique portée par le Brise Glace, la jeunesse portée par la résidence étudiante et jeunes travailleurs, le sport porté par la base nautique et par le tennis, le design porté par l’ESAAA mais c’est aussi un rapport singulier, investi, important avec tout l’environnement naturel.



Beaucoup ont oublié qu’il y avait aux Marquisats un parc délimité dont des grilles et un panneau rappellent l’existence de la première habitation privée du site, le clos Loeffer. Le parc a disparu du regard, de la mémoire des Annéciens ainsi que du service environnement et biodiversité de la ville d’Annecy.

Nous travaillons avec la ville pour rendre accessibles à partir du tiers lieu la forêt, des espaces de prairies, de clairières ; tous les partenaires sont actuellement en train de préparer la circulation dans ces espaces qui ouvriront à la culture, à de petits concerts, des lectures ou récitations de poésies, des performances, du théâtre dans ces lieux forestiers. Le jardin et les vignes plantées à l’ESAAA sont pour nos designers un espace d’expérimentation en lien avec le végétal qui se verra prolongé par un jardin partagé dont le principe sera décliné en d’autres endroits de la ville d’Annecy. Un parc, en somme, où on pourra voir, faire des choses, des moments de rencontre comme une fête du printemps, la récolte qui renvoient à une vie villageoise mais peuvent cohabiter avec notre mode de vie urbain et permettront de faire venir des personnes qui ne seraient pas venues naturellement discuter de design ou de problèmes numériques dans notre fablab, ni écouter un concert au Brise Glace. Nous voulons susciter un brassage des populations.



Pour celles et ceux qui souhaitent suivre nos actions ainsi que l’avancement des idées que j’évoque, notre tiers lieu est visible sur notre site web esaaa.fr



Il est aussi question de récupérer les matériaux utilisés par les étudiants afin qu'ils alimentent une ressourcerie organisée avec Bazar sans Frontières, d'un lieu de restauration ouvert à tous dans le cadre d'Annecy Tennis...les idées ne manquent pas.

À suivre...