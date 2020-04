Top Chef, des étoiles plein les assiettes !

Top Chef permet au moins de visionner, de saliver et de rêver à des jours meilleurs où nous serons mieux dans nos assiettes.

En attendant, rêvons de ces produits qui nous relient à la terre, à la nature, aux saisons, à l’océan, fruits, légumes, produits de terroir dont le garde-manger de Top Chef regorge à l’image d’une caverne d’Ali qui nous laisse babas d’émotions, de souvenirs et d’envies.

Mais dans ce paradis terrestre la compétition est rude pour l’emporter ; d’autant plus qu’il ne s’agit pas uniquement de gagner mais de ne pas être expulsé de l’Eden où règnent quatre demi-dieux : une maman blonde, un bulldog boule à zéro (au cœur tendre toutefois), un intello mystérieux à casquette et un copain sympa avec une petite pointe d’accent qui chante le sud brun.



Au tour précédent, le "Sanglier des Ardennes", outsider "improbable" comme pourraient le désigner les éléments de langage actuels, a mordu la poussière sans démériter. "Le Sanglier des Ardennes" ! Comme il y a eu autrefois "le Bourreau de Béthune" face à "L’Ange blanc".



La cuisine et la gastronomie deviennent du catch où il faut faire subir la bonne prise au produit et au rival. Il faut y être technique, imaginatif, organisé, avoir l’esprit de compétition mais savoir se montrer bon-ne camarade…

Il faut surtout y composer avec le temps et l’apprivoiser, car tout est affaire de temps, de timing. Le montage de l’émission joue tout particulièrement de cette épée de Damoclès auprès de laquelle les couteaux de cuisine les mieux affûtés ne sont qu’urine féline.

En matière de cuisine comme de spectacle, le montage est primordial. Stressant en ce qui concerne celui de Top Chef qui mêle les silences, l’action, les commentaires rétrospectifs, primordial pour les assiettes présentées dont le dressage permet parfois d’être dégusté ou non.