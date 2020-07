On retrouve Rêvassons "Chaud Super Chaud" samedi 25 juillet, ancienne école de Sous Aléry

Un format simple, qui fédère et permet de passer de bons moments en envoyant de bons messages.Le 1° groupe, Moxobe , est composé de Lyonnais qui font de la samba funk. Six musiciens passionnés par le Brésil. C’est percussif mais avec une note funk qui renouvelle le genre. Très festif, très dansant et parfait pour ouvrir le bal parce qu’ils mettent une ambiance de feu.Les deux groupes suivants sont soutenus par le label local Alpine Records. Bear’s Towers (voir notre interview précédente avec Aurélien, le chanteur du groupe ) est un groupe de rock de chez nous. On retrouve ensuite Human Pattern pour de l’électro techno et terminer avec DJ Carie. C’est une jeune femme globe trotteuse originaire du Portugal dont le mix est plutôt pop funk tropical. Elle est aussi doctorante chercheuse à l’Université libre de Bruxelles où elle étudie les liens entre le discours et l’écologie et donnera une conférence sur ce sujet de 19h45 à 20h30 pour montrer comment décoder les discours politiques sur l’écologie, avant de revenir à la musique. Puisqu’elle a deux casquettes, elle a deux noms, DJ Carie et Erica Lippert.Comme sur chacun de nos événements, il y a aussi une partie récréative pour les familles, qui prendra la forme de deux ateliers cette fois-ci. L’un est animé par France Nature Environnement . Il propose aux enfants de se mettre à la place des amphibiens et leur permet de se rendre compte des difficultés que les grenouilles rencontrent au contact de la ville, des déchets, de la pollution… Ils apprennent en s’amusant. L’autre atelier permet de faire des impressions sur du tissu avec de l’encre végétale. Chacun pourra repartir avec une réalisation à condition d’apporter un support, tee-shirt...