Du foie gras chez Christine Rassat €

Le foie gras est chez Christine Rassat

Cours-y vite, cours-y vite...



A l’approche des repas de fin d’année, un hommage à l’atelier de cuisine de Christine



Le foie était gras !



Ça me gave ! claironnait cette oie dont le fiel nourrissait le caractère. Ça me gave grave !

Et tant enfla son foie qu’on terrassa l’oie dont le foie termina chez Christine Rassat.

Que croyez-vous qu’elle en fit ? Un cours de cuisine qui dans le sérieux compassé ne resta pas confit. Si l’oie, trépassant, avait manqué de veine, les deux beaux lobes lui subsistant en furent dépourvus aussi et finirent au bain Marie pleine de grâce, le fruit de vos entrailles est béni et celui de l’oie aussi.

Amen et bon appétit !



(Re)découvrez les cours de cuisine de Christine. Vous y retrouverez la terrine de foie gras le 6 novembre, le foie passera à la volée avec Saint-Jacques le 20 novembre et avant le rendez-vous du 13 décembre Bernard Gay vous aidera à concocter un repas de noël le 12.