Une AG pour une jeune association, Choisir Savoie

Assemblée générale riche et réussie ouverte par le président Guy Lecomte à la Maison des Entreprises d’Annecy ce mardi 24 avril 2018.



Il y est d’abord question de transition numérique et René Nantua résume le travail réalisé sur la transition numérique, le télétravail, les tiers lieux au niveau du territoire de Savoie. Cet axe de réflexion et d’étude est fondamental et riche de promesses. Guy Lecomte évoque l’autre réflexion, engagée sur l’identité du territoire qui révèle trois valeurs fondatrices : la créativité, l’audace et le pragmatisme.



Dans le respect de ces valeurs et dans une démarche interactive et collaborative pour « parler à l’oreille des politiques », Choisir Savoie trace les grandes lignes de ses actions à venir et s’aide alors d’un questionnaire qu’elle propose à ses adhérents afin de rendre sa démarche plus pertinente encore. Se succèdent ensuite des témoignages, des présentations qui vont dans le sens des valeurs évoquées.



En visio conférence, Alain Glon, Président de l’Institut de Locarn (Bretagne) parle de parcimonie, de virtuosité, de retour au bien vivre, de maîtrise de l’énergie et préfère « un rond point de moins et un haut débit de plus », ce qui constitue une très belle métaphore du chemin à suivre. Bruno Gastinne, Président de la CCI de Savoie présente Romain et sa fille Elise, porteurs d’un projet innovant, résultat d’une belle preuve d’ingéniosité et de ténacité. Manuel Lénas nous explique comment le programme « Une rivière Un territoire » (EDF) soutient l’économie et l’emploi dans les vallées qui accueillent des barrages. Le territoire compte 70 centrales hydroélectriques et les 2° et3° chantiers de France quant au budget pour 240 millions d’euros d’investissement. Dispositifs de soutien à l’innovation, à des événements font partie des actions déployées par « Une rivière Un territoire. »



Jean-Philippe Demaël et Polo De Le Rue nous présentent Double Mixte (dont vous pouvez comprendre l’apport en vous reportant à l’article très récent consacré par Move-On à Polo De Le Rue et à l’association Double Mixte). Tout comme vous pouvez retrouver sur notre site l’article consacré à l’International GreenTechWeek. Deux années de travail pour un événement qui fera date, du 19 au 24 juin 2018 à Annecy.



Les MOF aussi étaient là. On les voit beaucoup à la télévision mais ce sont essentiellement de vraies gens dont les valeurs rejoignent tout naturellement celles de Choisir Savoie : rassembler, partager le savoir, transmettre le goût pour l’excellence.



Choisir Savoie s’engage résolument sur le chemin d’actions qui rassemblent, fassent sens, promeuvent et enrichissent l’ensemble du territoire de Savoie et de ses habitants. Le cocktail de fin de soirée préparé par deux Meilleurs Ouvriers de France fut une excellente cerise sur la réflexion collective.