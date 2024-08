Par ici la sortie ! Les Festivals Incontournables à Venir

Du 6 au 7 septembre 2024 à Bordeaux.Le Initial Festival est un événement musical qui célèbre la musique électronique et urbaine en plein cœur de l'été. Rassemblant des artistes de renommée mondiale et des talents émergents comme Nina Kraviz, Anfisa Letyago, Artbat, Marlon Hoffstadt, ce festival offre une expérience immersive mêlant performances en live, DJ sets, et installations artistiques.