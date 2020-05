Pour le 3° samedi, Laurent Petit ouvre son Clos des Sens en soutien aux producteurs

Laurent Petit, c’est le 3° samedi (09/05/20) que vous ouvrez Le Clos des Sens et le marché des producteurs.

Le 3° et le dernier. Nous ne souhaitons pas remplacer les marchés, même si j’ai appris que celui du boulevard Taine n’allait pas rouvrir dans l’immédiat. L’idée est de soutenir nos producteurs locaux, de montrer que ce sont les producteurs qui animent notre maison. C’est pourquoi ces ouvertures des samedis ont été une évidence.



Ce que je remarque aujourd’hui, c’est ce côté portes ouvertes qui me plaît. Je suis un social démocrate et je bannis l’image de luxe incroyable qui colle à la gastronomie. Je suis très content de ce jardin ouvert pour montrer qui nous sommes, au propre et au figuré.

Il y a des ondes très positives, ça matche vraiment. Cette situation particulière aura au moins servi à ça. Cette pause forcée peut être salutaire.



Elle enrichit votre réflexion ?

Bien sûr, je vais prendre mon bâton de militant. Ce que j’ai réussi à faire dans la gastronomie, je vais d’abord l’appliquer à mes propres bistrots, je vais emmener mes chefs dans mon délire. On ne cuisine pas de viande au Clos des Sens mais nous sommes allés voir pour les bistrots plusieurs producteurs dont certains incroyables. Locaux, bien sûr et mieux que bio !

Ça représente aussi une pause dans ma vie. J’aurais souhaité partir six mois autour du monde mais trois mois à la maison vont vraiment me faire du bien !