Outdoor Sports Valley renforce davantage encore ses démarches vertueuses

Benjamin Thaller, OSV était déjà sur une voie vertueuse en matière d’environnement. On peut imaginer que la période du Covid va renforcer cet axe.

Dans le cadre de la plateforme OSV et de sa stratégie, le développement durable avait déjà été désigné comme un axe de travail prioritaire. Notre but est de développer la filière outdoor, nous contribuons à un modèle porteur d’avenir avec trois axes : la création et la pérennisation de projets, la promotion des pratiques sportives et le développement durable.



Vous participez au développement de filières de formation avec l’Université de Savoie.

Nous sommes tenus au courant du développement d’une chaire en économie environnementale et durable à l’Université de Savoie. Nous sommes consultés à ce propos et oeuvrons pour qu’OSV et toutes les entreprises qui y participent adhèrent au projet.



Comment le confinement et ses différents aspects ont-ils été vécus par les entreprises ?

Il y a eu un arrêt important des activités dont les conséquences se font sentir sur la chaîne de la production et de la distribution. La question est de savoir comment vont reprendre les activités de manière que les entreprises ne soient pas trop affectées. L’impact est évalué aux alentours de 20 à 25% sur le chiffre d’affaires, ce qui est important.

Les questions que nous nous posions déjà sur les process de production et de distribution ont été accentuées dernièrement. Les pratiquants, les consommateurs partagent de plus en plus ces questionnements. OSV se trouve donc dans une continuité qui l’incite à renforcer cet axe propre à rendre notre filière vertueuse, voire exemplaire, en matière de développement durable.



On entend beaucoup parler du monde d’après, il est fonction du monde d’avant.

Nous avions effectivement commencé sur cette voie. Nous avions mis en place des actions concrètes et nous travaillons par exemple à réduire la problématique des polybags pour lutter contre les emballages à usage unique. Chaque produit textile est livré dans un emballage unique, ce qui a un impact environnemental. Nous essayons de trouver des solutions, un groupe de réflexion y travaille. Nous avons mis en place un centre de réparation des produits textiles, nous allons le renforcer. Nous avons aussi le programme Act for The Outdoors. Nous devons nous assurer que ces programmes puissent continuer parce qu’ils sont en relation avec un modèle économique. Après deux mois d’interruption, il faut les relancer, faire en sorte que les réflexes se remettent en place, que les services puissent supporter ces programmes.

La phase suivante va constituer à enclencher un vrai virage développement durable dans l’ensemble de l’association, du réseau des adhérents. Nous voulons faire aboutir une réflexion qui crée une charte d’engagement global pour l’ensemble de l’association. Il s’agit de mettre en place des actions concrètes pour réduire l’impact de notre industrie mais surtout de construire un modèle qui soit plus vertueux en matière de protection de la nature et des hommes.