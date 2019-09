Le Chaudron, l’auberge de montagne où cuisine rime avec passion

Quand Jean-Luc ne fait pas la cuisine, ne range pas sa cuisine, ne parle pas de cuisine, il lit des livres de cuisine ou rêve de cuisine. Florence partage cette passion à laquelle elle ajoute un regard attentif et posé pour que cette musique à deux voix soit le cœur et le chœur du Chaudron.



Touristes, sportifs, randonneurs, skieurs en hiver, familles viennent partager ici la convivialité du lieu et des hôtes, d’une cuisine de plaisir en accord avec le cadre naturel niché dans un écrin de forêts et de montagnes... De quoi passer un agréable moment, se ressourcer, travailler en équipe loin des contraintes habituelles.



Formules barbecue en saison : « Les potences du Chaudron » offriront brochettes, magrets, poulets, diots avec légumes, poivrons, gratin suivant les formules.



Florence et Jean-Luc vivent le monde de la cuisine depuis 1984. Ils ont décidé en 2019 de quitter les grandes villes pour se retrouver pleinement en accord avec eux-mêmes, avec la nature et avec leur activité qu’ils conçoivent comme du plaisir à partager.