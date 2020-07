La Fête du Livre de Talloires 2021, réservez déjà votre weekend !

Oui, c'est officiel, la Fête du Livre de Talloires c'est les 29 et 30 mai 2021. Qu'on se le dise!



Réservez déjà votre weekend (fin de semaine pour les francophones, s’il en reste).

Une Fête avec des livres, des auteurs, des lectures, des causeries, de la musique, des grands noms, des p’tits noms pour l’affection, de la convivialité, de l’amitié et de la proximité.

Une vraie fête, quoi !



Avec Jean-Louis Fournier, Pierre Michon, un immense poète, Isabelle Carré, Eric Cantona, Pierre Perret, Jean Lassalle, le député qui chante en béarnais, Benoît Delépine et Gus Kervern, Olivia Ruiz, Josiane Balasko, Jean Rouault, Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Gourio en chef d’orchestre attentif à laisser chacun jouer sa partition.

Chanson, cinéma, politique (mais pas que), poésie… réunis grâce au livre en un mélange festif autour de rencontres décontractées dans la baie de Talloires !

Et puis vous, public, lecteurs, curieux pour donner vie à ces rencontres.