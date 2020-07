La Fête du Livre de Talloires 2021

Après le confinement, il faut tout aborder avec une vision globale. Il ne faut pas voir un film, un livre, une Fête du Livre, un restaurant…

Il faut se demander : « Qu’est-ce qu’on fait ? C’est quoi la vie ? De quoi avons-nous envie ? Qu’est-ce qui nous libère ? Qu’est-ce qui nous a vraiment manqué ? Quelles ont été les choses les plus dures à supporter pendant le confinement ? »



Tu m’as d’ailleurs dit que tu avais du mal à écrire pendant cette période.

Tout s’est arrêté. J’ai l’habitude d’être enfermé mais il faut que les gens soient dehors pour que j’écrive. Je ne suis pas malheureux, mais ça ne vient pas. Je fais de la cuisine, de la pâtisserie, de la mousse au chocolat. Je me suis régalé et j’ai vu à quel point la gourmandise est importante.



On n’a pas arrêté de parler de cuisine, de nourriture, de gastronomie.

On voit à quel point c’est important dans la vie sociale, pour ne pas s’ennuyer, pour faire plaisir, pour se rassurer. Dans les EHPAD, un bon repas, un joli petit gâteau et le moral des gens va mieux ! Ça correspond à une bise.

On s’est rendu compte pendant le confinement que la gourmandise est essentielle à la vie ; mettons de la gourmandise partout. Remettons-en dans le cinéma, dans le théâtre, dans la Fête du Livre.



Tu vas transformer la Fête du Livre en événement gastronomique.

Il faut que nos livres soient des gaufres.



Gaufrons-nous !

Il faut remettre de la légèreté, du sucre dans tout ça. Je vais ouvrir la Fête du Livre en la recentrant sur le mot fête : plus de lectures, plus de mouvement, plus de déplacements des auteurs, de la musique, de la poésie. Les auteurs ne vont pas rester assis, ils dédicacent, ils vont s’installer sur des bancs pour lire, ils vont au 3° chapiteau -une nouveauté- qui sera le chapiteau cabaret pour déclamer des poèmes avec Cali qui joue de la guitare ou Charles-Elie Couture au piano. Jusque-là, on avait des plats du jour, je vais mettre plein de choses à la carte, du mouvement.



On va te voir avec une toque sur la tête ?

Oui, chef écrivain ! Il faut remettre de la mobilité en supprimant toutes les salles intérieures. Toutes les rencontres se dérouleront en extérieur, le public et les auteurs seront toujours visibles et directement ensemble. Je supprime les journalistes et les débats.



Tu les supprimes… tu ne les flingues pas ?

Quelques uns, pourquoi pas ? Ceux qui ont soutenu Matzneff, le pédo-criminel. J’ai vu que le milieu parisien est infect, ce qui m’a aidé à prendre la décision à l’égard des journalistes.



Les crises permettent parfois de clarifier, de prendre les décisions.

De ne plus tergiverser. Je ne discute plus.



Je flingue, je disperse…

Façon puzzle. À Paris, tout le monde savait ce que faisait Matzneff, tout le monde bouffait avec lui, et ça continue. Il y a encore des journalistes qui disent « Oui, mais il écrit tellement bien ! »



C’est l’éternel débat, avec Céline et d’autres.

Heureusement qu’Hitler n’était pas un grand peintre ! Certains auraient dit « Bon, oui, les camps de concentration, mais quand on voit ses tableaux. Quelles touches de pinceau ! Ces couleurs magnifiques ! Il a révolutionné la peinture. »



Surtout dans le rouge.

Il a fait disparaître le jaune, il n’a gardé que le rouge.

Sans les journalistes, le contact entre le public et les auteurs sera direct et si les seconds sont un peu déstabilisés, c’est parfait.



Ce n’est pas un salon mais une fête, on n’est pas dans l’entre-soi littéraire, il faut que ça bouge.

On n’est pas non plus dans la promotion du livre – L’invitation d’un écrivain n’est pas directement liée à la parution d’un livre- mais dans celle de la lecture. Les auteurs peuvent parler de la lecture, de la difficulté ou du bonheur de l’écriture… C’est plus intéressant qu’un auteur qui vous dit « Page 14 je raconte ceci, je raconte cela… »

Vous racontez, d’accord ! Mais comment vous faites pour raconter ? La mécanique de l’imaginaire m’intéresse plus, le bonheur, la gourmandise d’écrire. Vous avez des enfants ? Ils viennent vous embêter quand vous écrivez ? Leur présence vous aide ?



On rejoint la gastronomie. Les critiques en ont souvent une approche très technique alors que c’est le processus de création qui est passionnant. La psychologie. Le Guide Michelin est destiné aux clients, pas aux restaurateurs. La Fête du Livre est destinée au public et elle inclut les auteurs.

Il faut que le bien-être des auteurs et celui du public se retrouvent. Je veux que la Fête du Livre continue d’être un laboratoire



Tu es dans une veine écologique, avec le circuit le plus court possible de l’auteur au lecteur.

Exactement. Directement de l’écrivain au lecteur, de la montagne au lac. À Talloires, tu as trois mètres de la montagne au lac. C’est le plus beau circuit court qui soit. On va rapprocher encore le rapprochement et même s’il y a quelques difficultés, des silences, ce sera intéressant. On n’est pas à la télévision.



Pas de formatage, on invente au fur et à mesure.

Ayons du culot, quitte à nous gourer, ce n’est pas grave.



Gourer, Gourio…

Je n’ai pas arrêté de me gourer donc j’ai tout le temps raison.



Comme les Shadoks « … plus ça rate plus on a de chances que ça marche. »

Voilà ! On va faire la Fête des Shadoks. J’aurais bien aimé les inventer à la place de Rouxel ! Et Piéplu, qui en faisait la voix, était dans Palace.



Le réceptionniste.

L’homme aux clés d’or.



Jarry, Ubu, les Shadoks, toute cette lignée extraordinaire de l’absurde, de la dérision.

Il faut rester dans cette voie des choses absurdes, déstabilisantes, un peu légères et enfantines.

C’est pour cette raison que j’invite Jean-Louis Fournier qui avait fait Monsieur Cyclopède, des trucs pour mômes aussi, un bouquin que j’avais beaucoup aimé, Il a jamais tué personne mon papa.

Je vais faire entrer l’enfance à la Fête du Livre. Normalement elle a dix ans ; elle en aura neuf pour la prochaine édition. Et puis huit ans. J’espère qu’on va aller jusqu’à sa première année.



Avec distribution de couches.

La première dent, la deuxième dent… On va se régaler. Tous ces projets, c’est pour la Fête du Livre 2021.