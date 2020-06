L’Espérance III unit les mondes d’avant et d’après

Le chantier de l’Espérance III reprend. Pendant que certains tiennent des propos, font des promesses qui ne cassent pas des briques, d’autres tiennent le cap et reconstruisent de manière exemplaire un brick qui unit le passé, l’Histoire de tout un territoire et l’avenir à travers l’usage pédagogique qui sera fait de cette embarcation mais aussi la construction elle-même qui assemble technologies traditionnelles et contemporaines.

Le vent et l’électricité uniront leurs énergies pour faire avancer l’Espérance III dans le bon sens, celui d’une entreprise partagée, d’efforts conjugués au service d’objectifs qui dépassent la notion d’intérêt financièrement évaluable.