Jean-Noël Portugal : le futur devrait être un jeu

Je crois qu’on peut regarder les questions que soulève cette période sous l’angle du changement : qu’est-ce qui a déjà changé et qu’est-ce qui va changer ? La seconde question est très spéculative et dépendra beaucoup des horizons auxquels on se projette et des points du monde ou de la société que l’on observe, mais c’est évidemment ce que nous nous demandons tous.Alors partons de ce qui a déjà changé.Le principal constat pour moi c’est l’entrée par effraction du futur dans le présent. C’est ce qui a provoqué un état de vertige et de sidération, puis très vite le besoin de parler du monde d’après, puisqu’il est d’une certaine façon déjà advenu et s’impose ici à nous sous une forme insupportable. C’est ce que je me représente comme l’effraction du futur dans le présent.Car si la causalité de l’épidémie que nous traversons ne peut pas nécessairement être réduite à une équation simplificatrice, par exemple « déforestation = épidémie », il ne fait pas de doute qu’on peut la rattacher à un système. Même si des épidémies se sont répandues à des époques où les dommages causés par nos civilisations à la nature, ou encore le niveau de connectivité de la planète étaient moindres qu’aujourd’hui, on ne doute pas qu’une économie destructrice, extractrice, mondialisée, spécialisée, hyperconnectée et interdépendante… constitue le terreau d’émergence et de propagation d’une pandémie comme celle-ci, et de celles qui adviendront quand ce virus aura muté ou qu’un autre apparaîtra.Mais jusqu’ici, le niveau de conséquences que nous expérimentons en ce moment demeurait hypothétique. À l’occasion de la crise des Gilets Jaunes vous vous souvenez qu’on a beaucoup utilisé l’expression « problèmes de fin du monde contre problèmes de fins de mois ». Et la fin du monde ne nous semblait franchement pas programmée pour la fin du mois. Pour un jour d’accord, mais plus tard… Les plus conscients, souvent d’ailleurs les mieux informés, demeuraient minoritaires.Cette fois donc, et d’un seul coup, un problème « du futur » explose dans notre présent à tous, et par « présent » j’entends ici notre quotidien, avec un impact direct, violent – et qui va durer – sur la vie de chacune et chacun d’entre nous quel que soit l’endroit sur la planète où nous vivions. Cela soumet à notre vécu immédiat des choses qui relevaient encore il y a peu dans nos esprits d’une forme d’abstraction parce qu’on avait beaucoup de mal à s’y projeter, même devant le spectacle apocalyptique des incendies australiens l’an dernier, ou la déforestation amazonienne ou les plastiques dans les océans et le reste, qui se conjuguent certes au présent mais pas au quotidien pour la plupart de nous, donc un présent lointain qu’on assimile à un futur.Personne n’a échappé ni n’échappera dans les mois qui viennent à ses conséquences. Tout ça engendre une énergie collective qui s’est amassée, et qui je l’espère se transformera en mouvement mais ça reste à écrire.La 2chose qui fait irruption est la notion de chaîne, chaîne de contamination, chaîne de propagation, avec la prise de conscience au quotidien de ce que veulent dire les croissances exponentielles. Avec l’épidémie nous avons pris la mesure de la capacité des hôpitaux, avec leurs moyens limités en dépit du dévouement, du courage et de l’imagination dont les soignants ont fait preuve, à faire croître la réponse thérapeutique, la réponse d’accueil, au même rythme que l’épidémie. Une organisation à croissance potentielle linéaire a dû faire face au développement exponentiel de l’épidémie. Et ça ne pouvait pas marcher, les deux échelles n’étaient pas commensurables, d’où la nécessité mondiale de ces opérations de confinement pour casser les courbes de contagion : aucune défense linéaire ne peut faire face à une menace exponentielle.Cela nous fait expérimenter, par analogie, que la croissance vertigineuse de notre « consommation du monde » et de ses ressources, avec des doublements sur des cycles rapides, nous entraîne vers une destruction dont nous pouvons ressentir l’imminence aujourd’hui.Voilà ce que j’observe et qui m’amène à beaucoup de questions. Que peut-on faire et que doit-on faire comme entrepreneur ou comme personne qui s’engage au quotidien dans des activités économiques ? Je mesure que c’est terriblement complexe !Là, pour moi, c’est un saut dans l’inconnu, et donc oui, c’est l’image la plus probable que je m’en fasse : un entrelacs d’expériences plus ou moins locales et plus ou moins globales, et des forces qui vont tirer dans tous les sens avec plus ou moins de succès et plus ou moins de persévérance… Quand j’ai dit ça je n’ai rien dit, mais au moins je pose l’idée que penser LE monde d’après est une impasse pour l’imagination comme en termes de stratégie de construction. C’est trop complexe, c’est inaccessible. C’est, littéralement, impensable.J’observe dans le même temps que le Président de la République, lors de sa visite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a salué « l’extraordinaire capacité [des personnels hospitaliers] à trouver des solutions en un temps record » et a constaté qu’il faut désormais qu’on trouve « d’autres modes de régulation qui partent DU BAS et du soin. »Si on le fait vraiment, ça voudra dire que cette crise aura provoqué un renversement de perspective radical, un transfert de l’initiative, de la capacité d’imagination, de décision et d’action, à ceux qui sont au plus proche du réel, du terrain dans son acception la plus locale. Ça voudra dire aussi que chaque hôpital aura liberté, ou du moins une grande latitude à dessiner son propre monde d’après, sans que le même modèle s’applique nécessairement à tous. Ça demandera qu’ils soient maillés et qu’ils échangent leurs expériences, que beaucoup d’information circule. Je ne sais pas jusqu’où on ira sur ce chemin de liberté / responsabilité / communication et partage, mais ça me paraît prometteur.Et beaucoup plus largement, ça devrait questionner dès à présent la gouvernance et l’organisation des entreprises – dont les plus grandes ! –, celles des collectivités, des quartiers, des communautés… L’énergie collective dont je parlais tout à l’heure, la conscience et l’envie me paraissent disponibles, mais je crois qu’elles ne produiront pas un mouvement mais des mouvements, avec plus ou moins de résultats et de bonheur selon les contextes, et beaucoup d’antagonismes globaux et locaux. Lors de nos échanges écrits en amont de cet entretien, vous avez évoqué deux idées intéressantes, le territoire et le digital. On voit bien qu’ils sont ici tous les deux impliqués.À travers tout le XXe siècle on a « réduit » la planète à grands coups de vitesse et de transports, transports mécaniques d’une part et d’information d’autre part, laquelle est désormais temps réel et ubiquitaire. C’est ce qui a permis que le monde devienne global, que des zones entières se spécialisent dans certains types de productions, que d’autres s’en défassent complètement et que tout devienne interdépendant, renforçant en retour les transports comme fonction vitale et omniprésente de l’ensemble. C’est pourquoi nous dépensons autant d’énergie à déplacer toutes sortes de choses sur des distances énormes et des durées réduites : matières premières, marchandises, humains… On est devenu globaux parce qu’on le pouvait – et parce que le néolibéralisme le voulait mais d’abord parce qu’on le pouvait – n’oublions jamais ça. Désormais, seul ce que nous désirons devrait décider, et désirons-nous être, d’abord et avant tout, globaux et interdépendants ? Le local ne va plus accepter de se laisser noyer dans le global, je crois. C’est un point qui m’apparaît essentiel. Plus nos « territoires » rétréciront, plus chacun sera concerné, plus la multitude des intelligences sera mobilisée.Quant au digital, qu’a-t-il permis au cœur de la crise et que permettra-t-il demain ? On a vu qu’il a permis la continuité de l’éducation, c’est à porter à son crédit parce que sans éducation, sans véritable « addiction au savoir » on est mort ! Il a permis la continuité des loisirs, on a vendu des tonnes de jeux vidéo, le doudou du confinement c’est «», un jeu très paisible, rassurant, un jeu de liens amicaux. Et puis le numérique a permis la continuité du travail. Le télétravail est devenu un nouveau-normal-minute ! On a fait des nausées de. Et là, c’est une pièce à deux faces…Je suis fan de télétravail sans doute parce que j’ai été beaucoup nomade et indépendant. Ces dernières années, j’ai laissé une grande liberté de télétravail aux collaborateurs de l’entreprise que je dirigeais, télétravail partiel, flexible, en fonction des circonstances. Ça s’est créé sur la confiance, ils s’y sont installés avec beaucoup de bien-être. Au début juste quelques personnes, puis l’habitude s’est développée, avec une grande autonomie mais sans jamais d’excès, avec souplesse et je crois productivité, en tout cas avec qualité de vie. Mais c’était un peu atypique.Et ce printemps, en à peine quelques jours, 90% des employeurs se sont organisés pour y recourir, même les plus réticents ! Cette situation va prévaloir partout où c’est possible pendant encore de longs mois, et même après, des habitudes resteront prises. Alors, c’est bien non ?... C’est la vraie question : en est-on sûr ? À court terme beaucoup en ont souffert parce que le télétravail ajouté au confinement, souvent à la garde d’enfants, n’est pas une situation facile. Mais dans des conditions « normales », oui, les gens y trouvent généralement du confort et – je précise pour les patrons control-freaks – ça bénéficie à la qualité, à la créativité, aux relations internes… En revanche, si la rustine du télétravail nous permet de zapper en bloc toutes les questions qu’il faut désormais se poser sur le travail en tant que tel, alors on aura gâché une opportunité d’apprendre de cette crise. Car la vérité c’est que, aussi difficile cela soit-il, il faut écarquiller les yeux sur la nécessité de travailler infiniment moins, et de partager différemment une richesse différente, et de hiérarchiser différemment nos priorités, sinon on ne cassera pas la courbe de la consommation du monde.Mais bien sûr, quand on se projette dans un avenir où l’on travaille infiniment moins, l’imagination est sacrément mise à défi, et du coup il ne reste plus grand-monde pour s’y atteler. Donc il y a de grandes chances que le télétravail se contente d’incarner la valeur cardinale du système actuel : grâce à lui on peut continuer à produire. Et tant que nous pouvons continuer à produire, nous pouvons générer de la croissance, génial, de la consumation exponentielle de ressources et des déchets, moins génial. Si c’est ce qui doit advenir, alors le digital n’aura fait que masquer les problèmes qui sont un cran derrière.