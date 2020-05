Le "travail flexible" comme mode de vie

Les résultats de l’étude réalisée par JLL ont révélé que les entreprises devraient travailler sur six axes importants pour arriver à faire correspondre leur mode de travail à l’idéal pensé par les générations Y et Z, en l’occurrence leur envie d’en faire un véritable lifestyle. Ainsi, les entreprises devraient tout d’abord faire du travail un. Elles doivent aussi s’assurer que le travail devienne un flux. Il doit donc se déplacer de manière coordonnée et harmonieuse d’un employé à un autre en suivant un trajet précis. L’axe suivant est de reconnecter l’entreprise à la nature. Les entreprises doivent par ailleurs rechercher un certain équilibre entre toutes les composantes afin d’en faire un tout, une unité où chacun a une place juste et méritée.Le cinquième axe veut que les entreprises cultivent la capacité de transformer le travail en un réseau, en développant des méthodes de travail communautaires et collaboratives. Pour finir, afin de faire du travail un lifestyle, les entreprises doivent cultiver le recyclage au quotidien et de façon courante. En dehors de ces points, il existera désormais différents lieux de travail selon les humeurs et les projets. Selon que l’employé désire travailler, se régénérer, être seul (comme pour le télétravail) ou avec d’autres collègues, les lieux ou salles de travail vont différer. Le but est de permettre aux travailleurs d’être à leur aise et de mettre en pratique leurs envies de concilier les activités personnelles et professionnelles.On ne serait donc pas étonné de voir des entreprises intégrer des séances de yoga collectives dans leur planning ou de permettre que les employés mettent leurs enfants à la crèche de l’entreprise. Le but du lifestyle est donc de faire tomber la barrière entre la vie professionnelle et la vie privée, en permettant aux travailleurs de s’engager et d’importer leurs valeurs à celles de l’entreprise.Quel que soit le domaine choisi, les travailleurs doivent s’interroger sur ce qu’ils désirent vraiment pour leurs vies personnelle et professionnelle. Ils doivent définir clairement leurs objectifs et avoir un plan d’action . Que la société arrive à évoluer vers l’idéal décrit ci-dessus ou pas, chaque travailleur doit s’atteler à faire de son travail un véritable mode de vie, dans la mesure des convenances. Pour cela, il faut décrire le genre de relation que l’on souhaite entretenir avec ses partenaires, ses collègues, etc. Il faut innover dans les manières d’effectuer les tâches et instaurer une atmosphère familiale et conviviale au sein de son entreprise. En attendant que les entreprises adhèrent au concept de travail-lifestyle, les employés doivent commencer à forger leur mental en ce sens et intégrer divers aspects de leur vie à leur travail.Un autre article de MoveOnMag.com qui évoquait déjà ce sujet de télétravail il y a deux ans.