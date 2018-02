Tiers lieux, fab labs, coworking, télétravail… la révolution est en marche !

C’est véritablement une révolution qui émerge et qui montre que les citoyens, les employés y sont déjà prêts alors qu’employeurs et élus fonctionnent dans des modèles parfois dépassés.Move-On publiait récemment un article surd’Annecy qui célébraient leurs 20 ans., propriétaires du lieu, sont parfaitement dans ce mouvement. Alors que beaucoup parlent encore de « la valeur travail » et de ces jeunes qui ne sont pas motivés, Véronique Droux regrettait de ne pas avoir toujours su garder certains employés de talent et annonçait la constitution d’un réseau entre le millier d’employés passés aux Trésoms en 20 ans, réseau échappant à toute hiérarchie et destiné à des échanges, une complémentarité, une forme de solidarité entre eux.Ces nouvelles manières d’appréhender le travail montrent qu’une évolution ne peut être réussie que si elle prend aussi en compte la dimension humaine et ne repose pas uniquement sur une analyse technique et économique.C’est ce que propose Choisir Savoie qui travaille en même temps sur les tiers lieux et sur l’identité du territoire de Savoie afin de « lire » l’identité de celui-ci pour relier les Savoyards entre eux et avec tous les autres. En bonne intelligence.Espérons que ce nouvel élan touchera aussi la manière d’enseigner et d’apprendre et que certains paramètres pédagogiques, administratifs et autres qui pèsent sur l’Education Nationale évolueront eux aussi vers davantage de souplesse.Sans faire un procès d’intention au Ministre de l’Education Nationale, le fait d’appeler à l’avenir « Maturité » ce qui est actuellement la classe de terminale changera-t-il quelque chose quand on sait que l’oral proposé pour la nouvelle formule du bac ressemble fort aux anciens TPE ?Voir sur la relation entre le langage et la réalité le petit livre d’. »Le changement de logiciel, mieux encore, de paradigme, que beaucoup prêchent en vain est peut-être en route… et viendrait des citoyens !À suivre ? oui, car la salle de laétait comble ce 22 février 2018 et les discussions allaient bon train après les interventions des deux conférenciers, prouvant qu’il y a une curiosité et une attente réelles sur le sujet.