Annecy à marée basse

Annecy découvre une nouvelle activité, la pêche à marée basse sur les rives du lac. On s'y promène, on s'y croise, on s'étonne de cette langue de terre abandonnée par le lac qui, mine de rien, rythme la vie de la cité.A voir ceux qui s'aventurent le plus loin possible avec de l'eau jusqu'aux chevilles, on se souvient de cette blague d'un autre lac, Tibériade, sur lequel Jésus marche. L'un des apôtres qui barbote dans l'eau l'interpelle "Tu devrais venir, elle est bonne."...Plus sérieusement, le réchauffement de la planète devrait vraiment nous préoccuper. La CleanTech Week qui s'est tenue à Annecy en juin 2018 verra sa 2° édition l'an prochain. Si la solution au réchauffement climatique doit être mondiale, chacun doit y prendre sa part.Faisons qu'une curiosité, cet assèchement du lac, ne devienne pas une fatalité.