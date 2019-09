Salon des vins et spiritueux du monde aux Trésoms Annecy

Béatrice, les Trésoms sont le centre du monde aujourd’hui ? Plusieurs continents sont représentés.

L’Europe avec la Hongrie, l’Irlande, l’Ecosse et puis il y a des provenances plus lointaines.



Le principe est de faire voyager par l’intermédiaire des produits présentés.

Avec les notions de terroirs, d’assemblages, de provenance des fûts. On joue aussi sur les provenances puisque sont proposés des vodkas françaises à base de chardonnay qui viennent de la Côte des Blancs, en Champagne….



On retrouve des produits bien connus, gin, vodka…, mais avec des démarches nouvelles.

Des choses innovantes, différentes.

Ça correspond à une autre façon d’apprécier l’alcool ?

Oui, parce que la sélection proposée ici représente des domaines qui travaillent de la manière la plus naturelle possible, parfois avec le label bio sinon de manière comparable, sans ajouts, , sans vanilline ni sucre. Tous les spiritueux présentés aujourd’hui sont des produits naturels. Voilà le lien avec les vins de petits producteurs que j’ai sélectionnés et avec lesquels je travaille déjà et ces spiritueux choisis par François Sommer qui a créé la société « L’explorateur du goût » pour mettre en avant des spiritueux dont le goût n’est ni masqué ni trafiqué.