Rêvassons, une association de belles intentions et d’action

A l’instigation de l’associationse tenait le 21 septembre 2019 une rencontre musicale et humaine bien particulière organisée avec leetUne centaine de curieux et de passionnés s’étaient inscrits pour un concert secret dans un lieu secret. La destination fut vite découverte, l’. Le bonheur est à l’Eco-Bivouac, cours-y vite, cours-y vite… le lieu est accueillant, original, bienveillant, perdu en pleine nature alors que tout proche d’Annecy.Arthur nous a rappelé les objectifs de Rêvassons, association d’événements dont l’impact écologique est maîtrisé . Ce 21 septembre constitue la première étape vers un Festival éco responsable organisé en montagne.La démarche commune avec le Brise-Glace et Alpine Records vise aussi à soutenir les artistes locaux.A suivre donc, avec intérêt et plaisir !Notons au passage que Rêvassons est un piège onirique qui permet de rêver en gardant bien les pieds sur terre, sur la terre nourricière.Ce 21 septembre étant, quoi de plus pertinent que de rendre visite au premier de tous les patrimoines, la nature, et de lui rendre hommage ?Au cours de l’après-midi,etse sont succédé sur cette scène naturelle.