Repenser le monde par l’art, la culture grâce aux nouveaux outils

Christian Trouillot, présentez-nous LEZARDER, votre agence d’ingéniérie culturelle.

Ingéniérie culturelle est un terme générique employé aussi bien par les collectivités territoriales que par les structures privées. Il désigne le développement de la culture sur un territoire. Ça passe aussi bien par le développement du spectacle vivant que par le tourisme, le musée… L’ingéniérie culturelle est un axe extrêmement large. LEZARDER propose aussi bien du développement culturel que de la conception de projets, d’objets culturels, de la stratégie au montage de projets de a à z… liés à un Living Lab, un projet de laboratoire vivant des arts numériques que je défends depuis plusieurs années pour permettre à la culture de se développer sur un autre axe que celui des théâtres et des lieux culturels. Le numérique met à la disposition de tous des outils, téléphones, internet, les logiciels… que des artistes se sont appropriés depuis les années 50 afin de créer autrement. Je veux montrer qu’il est possible de les utiliser autrement que sous un angle purement technique ou commercial.



Le développement croissant de nouvelles technologies invite à réfléchir à leur usage.

Des compagnies utilisent de plus en plus des logiciels pour créer des décors totalement factices, par exemple, des univers créés par ordinateur. La démarche est extrêmement souple et permet aussi à l’artiste d’être davantage sur le jeu, sur la pertinence de ce qu’il veut dire. Certains créent carrément en intelligence artificielle des pièces qu’on regarde avec des casques.

En France, des artistes sont très connus dans ce domaine, comme Adrien Mondot et Claire Bardainne, Gérald Kurdian, qui, sur un écran géant, produit des œuvres, en dansant, Vincent Glowinski crée des spectacles de danse et de dessin interactifs. Refik Anadol est aussi un excellent exemple de ce qui peut se faire puisque qu’il crée des œuvres sublimement belles et virtuelles en utilisant des big data.

Les outils numériques permettent de nouvelles formes de créativité. Autour d’eux, les artistes ont créé des réseaux, des formes de coopération dans un esprit très ouvert, à l’opposé de la segmentation qui sévit dans les réseaux de théâtres.