Rencontre avec Téo Jaffre au CreativeMorning d'Annecy !

En partant dans tes délires, tu attire des clients qui n’ont vraiment rien à voir !

J'ai travaillé avec des avocats, des artistes... J'ai fais des photos de mon grand père décalées et j'ai même été contacté par une maison de retraite ! On ne se rend pas compte de l'écho que peuvent avoir certaines photos. Les gens pensent « Qui peut le plus, peut le moins », c'est-à-dire que si je suis capable de faire ça, je doit pouvoir faire ça.





Tu ne fais pas forcément toujours ce que tu veux ?

Les projets créatifs font rêver mais même quand c’est créatif, c’est très compliqué de s’amuser car on a des limites du moment qu’il y a un contrat. Parfois on me dit qu'une photo est trop plate, « elle est trop toi », « c’est pas assez toi »..., si le client estime qu’il faut refaire je refait avec plaisir. Quand je m’amuse, les gens ont peur mais les clients adorent !





Est-ce que tu gardes toujours ton positionnement ? Refuses-tu de réaliser des projets parfois ?

Le mariage c’est ce qui me stresse le plus, j’ai dit stop. Mais je prend plaisir à faire des photos de couple, de cabinets... je suis positif tout le temps, j’ai une grande liberté et j’en prend conscience. On a une certaine liberté que les boites de communication n’ont pas aujourd’hui. Il m'est arrivé seulement deux fois de refuser un projet pour tout vous dire.