Rencontre avec RavenKis au Festival Pharaonic 2018 !

Il y a Steve Angello sur le line-up, j'ai signé un track sur "Size" il y a presque un an maintenant qui s'appelait "Stella" et qui a été joué par Steve de nombreuses fois - également à Tomorrowland par Don Diablo. Je n'ai jamais rencontré Steve. C'était l'occasion !Non, c'est un truc où je me suis toujours dit que j'irais quand je jouerai. J'ai vu ça oui, le Tomorrowland Winter, je trouve ça incroyable qu'il y ait ça en France, c'est beau ! Il se passe pas mal de choses en France sur la scène électro entre l'Electro Beach Festival - j'y ai joué il y a deux ans c'était sympa -, le Pharaonic ici qui a quand même une belle programmation, l'Inox Park à Paris etc.J'ai annoncé il y a deux semaines sur les réseaux sociaux que j'ouvrais mon propre label, Owls Records - le label des hiboux - sur lequel je vais pour le moment me concentrer sur mes propres titres. J'en ai eu marre d'être dépendant des labels etc, d'attendre pendant des mois qu'ils répondent, qu'ils décident de sortir le track... Ayant travaillé en maison de disque en tant que directeur artistique, je connais bien le business, la façon dont ça marche. Du coup, pour éviter ça ,je monte ma propre structure pour pouvoir sortir mes propres sons.Non puisqu'au final, en ce qui concerne la promotion, les contacts je les ai et les artistes je les connais (pour être joué). En radio, j'ai un side-project plus accessible, on est sur de la pop-électro, on a un premier single qui est actuellement diffusé. Grâce à ce projet, j'ai eu les contacts radio et télé.Moi je suis dans le milieu depuis 4-5 ans, je ne suis pas du genre à faire de la quantité en terme de tracks, je préfère bosser vraiment un titre, le faire bien et le sortir sur un bon label ou bien moi-même. Je sors en moyenne 2 à 3 titres par an, je préfère le faire comme ça contrairement à d'autres producteurs.À 15 ans j'était résident en club déjà, mais je ne produisais pas du tout, je faisais les soirées "Teen party" qui sont des soirées pour mineurs et petit à petit j'ai commencé à organiser mes propres soirées dans des clubs plus "Vip". La passion de la musique m'a rattrapé du coup je me suis mis en studio et il s'est passé ce qu'il s'est passé ensuite ! Je ne pense pas qu'il soit question de talent inné dans la musique mais de beaucoup beaucoup de travail jusqu'à avoir le "son pro" en terme de qualité et acquérir des bases solides en composition.Là, comme ça, si je pouvais choisir un artiste de n'importe quel milieu avec qui collaborer, ce serait Kurt Cobain. Moi je viens du rock à la base, mon rêve c'est de produire du rock pour des rock stars aux States .C'est vraiment ce que j'aimerais ! Dans l'électro, ce serait Deadmau5, le seul gars qui a gardé son intégrité, qui a mis tout le monde d'accord. Ma prochaine collaboration se fera avec Still Young sur Size, on a bossé un titre ensemble (ça fait maintenant un an qu'on est dessus), il est terminé et c'est possible que vous l'entendiez à Miami dans une semaine...J'aurais un message à faire passer aux gens qui produisent de la musique : ne vous faites pas influencer par les radios et les gros labels, essayez de développer votre propre son et de garder votre intégrité, c'est ce qu'il y a de plus important.Margot Robbie, juste pour me voir à poil ! (rires)