Pendant trois jours, Annecy est doublement la Venise des Alpes !

Zola et bien d’autres ont illustré le thème du carnaval. Maupassant y consacre « Boule de Suif ». Une diligence fuit devant l’avancée des Prussiens en 1870. Marquis, notables, bourgeois y toisent la prostituée, « Boule de Suif » ( qui est aussi le nom d’un personnage récurrent du carnaval traditionnel) installé tout à l’arrière du véhicule. Mais le voyage dure plus longtemps que prévu, on a faim et il faut bien accepter la présence de Boule de Suif lorsque celle-ci sort de sous ses jupes deux paniers de victuailles qu’elle propose de partager. On fait des manières, on finit par accepter ; plus tard on presse Boule de Suif d’accepter de coucher avec l’officier prussien qui bloque la diligence, et, une fois le sacrifice accompli (car la prostituée, en bonne patriote, ne couche pas avec l’ennemi !), on rejette la misérable qui ne peut plus être utile à rien. Tous, dans « Boule de Suif » avancent masqués derrière la dissimulation, l’hypocrisie, les préjugés…



Il y a deux étés, le collectif russe AES+F invité par la Fondation Salomon nous offrait sa video « Inverso mundus» aux haras d’Annecy, sur ce même thème.