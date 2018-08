Patrick Agnellet : travail, passion et inspiration au service de la création

La passion de Patrick Agnellet constitue le lien qui assure toute la cohérence de sa démarche. Elle se retrouve quand il rend hommage à toute son équipe et plus particulièrement à Olivier, passé chez Pierre Hermé, mais qui se distingue surtout par sa faculté à travailler « en silence » pour exprimer sa passion, et Pierre, arrivé il y a deux ans comme apprenti chocolatier et dont la sensibilité en parfait accord avec celle de Patrick Agnellet lui a permis de prendre rapidement en main la direction de l’équipe de chocolaterie.



Notre hôte rappelle son attachement à la région et l’histoire du chocolat d’Annecy qui « remonte à une centaine d’année, sur les bords du lac. L’entreprise a fermé ses portes en 1974 ; on l’a oubliée. J’ai eu à cœur de faire revivre cette histoire en créant mon propre chocolat en associant trois fèves de cacao venant du Mexique, du Ghana et de Madagascar. C’est le chocolat d’Annecy. Depuis, je travaille mon propre chocolat. »



Un chocolat unique.



Afin de compléter ce tableau, des Tableaux gourmands constitués de chocolat, des tableaux aux noms évocateurs qui se savourent : « Cœur du village », « Embarcadère », Mon arbre »… Si l’inspiration de Patrick Agnellet est fortement ancrée dans la région, elle sait aussi s’accorder à d’autres territoires ou temporalités : Eden, Nuage ,Odyssée, Légende, Intime, Quatuor, Pixel, Magic, King, Xemple, Graffity, Virgule, Big Bang, Câlin, Zen, Yes…



De quoi voyager dans l’imagination et dans les sensations !