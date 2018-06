Ouverture de l’International CleanTechWeek

Hier 19 juin 2018, Shabnam Anvar animait une table ronde sur le thème de l’économie circulaire en ouverture de la CleanTech Week. Elle a bien voulu répondre à quelques questions de Move-On.



Shabnam Anvar, pourriez-vous définir simplement ce qu’est l’économie circulaire ?

La manière la plus simple est de dire que l’économie circulaire fonctionne comme un arbre. Elle puise ses ressources dans le sol pour nourrir et faire grandir l’arbre en interaction avec son environnement, le soleil et la pluie, pour se nourrir et les feuilles qui tombent –ce que nous, humains, percevons comme du déchet – constituent les nouvelles ressources pour nourrir et faire grandir l’arbre. La boucle est bouclée de manière naturelle. Ce modèle paraît simple et évident mais une usine a des difficultés à l’adopter totalement. Des entreprises vont cependant de plus en plus vers ce modèle. Ceci passe par une prise en compte dès l’aval de la manière dont on choisit les matières qu’on utilise, durables ou non, de la manière dont on conçoit les produits ensuite afin qu’ils soient réparables, qu’ils puissent durer et qu’en fin de vie toutes les matières qui composent le produit puissent être recyclées.



Il n’y a pas très longtemps quelqu’un définissait à la radio le produit de luxe par le fait qu’il est réparable. Finalement l’économie circulaire serait le luxe pour tout le monde !

Les acteurs de l’économie circulaire que j’ai pu identifier travaillent sur la qualité. Un exemple ? Cette cafetière garantie cinq ans, dont toutes les pièces sont échangeables mais qui coûte 150 euros alors que les gens préfèrent l’objet à 15 euros qu’on jette tous les ans. Dans ces conditions la qualité à du mal à s’imposer.



Il faut donc une prise de conscience, un changement des comportements.

A tous les niveaux. Il faut aussi de la réglementation. Il faut arriver à cerner le problème et à activer tous les leviers en même temps et non un seul.



L’économie circulaire donne l’impression de revenir avec la plus grande intelligence à des choses qui ont pu exister autrefois…

Oui, associées à l’innovation, aux technologies les plus en pointe, c’est ce que fait l’entreprise Energy Pool Technolac dans le domaine de la gestion de l’énergie, par exemple. En fait, dans certains domaines on revient tout simplement au bon sens et dans d’autres les choses sont totalement nouvelles. C’est un mix.



Pourquoi cette démarche d’économie circulaire n’a-t-elle pas été suivie plus tôt ? On est en train de changer de modèle économique, culturel, de conscience, de compréhension… On s’est laissé aller à la facilité ?

Je ne sais pas. Personnellement je suis sensibilisée à ce sujet depuis que je suis toute petite. Je ne comprends pas pourquoi on était si peu nombreux. Il faut peut-être se trouver vraiment dans une crise pour faire changer les choses. Beaucoup de gens tirent la sonnette d’alarme depuis les années 70/80. Espérons qu’elle sera entendue cette fois-ci.