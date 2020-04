Le Salon Solucir "Mieux produire, consommer, recycler en Pays de Savoie"

Audrey Arnaud fait partie des six personnes qui organisent ce Salon à la fois vertueux et pragmatique. Il est à souhaiter que " Mieux produire, consommer, recycler en Pays de Savoie ", de leitmotiv indispensable devienne encore davantage réalité.





Solucir apporte des solutions qui sont en lien avec l’économie circulaire. Cette dynamique a été initiée par quatre collectivités que sont Grand Chambéry, Grand Annecy , Grands Lacs et Rumilly Terre de Savoie qui se sont associées en 2015 pour répondre à un appel à projet de l’ADEME( l’Agence de la Transition Ecologique), l’organisme qui pousse au développement durable, aux démarches zéro déchet, à la maîtrise des énergies. Les quatre collectivités ont répondu à cet appel zéro déchet, zéro gaspillage sur le territoire. C’est Shabnam Anvar qui a été en charge de ce projet pendant trois ans et a fait avancer cette cause sur le territoire, de 2015 à 2018, en travaillant sur trois directions : faire avancer les collectivités, promouvoir le sujet auprès du grand public et auprès des entreprises.



Elle a identifié les entreprises qui ont une action en lien avec l’économie circulaire. Celle-ci consiste à mieux gérer les ressources dont on dispose quant à leur durée de vie. Le meilleur contre-exemple, dans l’économie linéaire, est celui du gobelet en plastique fabriqué à partir de matériaux qui viennent de très loin, transportés, modifiés pour une durée de vie de deux minutes, le temps de boire votre café. C’est ensuite la poubelle et l’incinération.



L’économie circulaire trouve des solutions pour faire durer les ressources utilisées le plus longtemps possible et se propose d’utiliser des ressources plus locales au service d’un éco système.

Dans cette mise en place d’économie circulaire, on a pu se rendre compte qu’existent de nombreuses initiatives mais qu’elles sont isolées et peu visibles. Shabnam Anwar a donc initié le premier salon Solucir qui a regroupé sur une journée tous les acteurs de l’économie circulaire identifiés, 70 exposants qui ont permis aux visiteurs de prendre conscience qu’une dynamique existe sur le territoire.