La région Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce son soutien à Annecy

Ce que vous soulignez est très important pour moi. On a le sentiment, au plan national, qu’on fait quelques gigantesques mégalopoles et qu’on abandonne tous les autres. La démarche de notre région est exactement l’inverse. Je ne veux pas que tout soit concentré à Lyon. Nous avons besoin d’Annecy, de son dynamisme, de l’avant-pays haut-savoyard, du territoire de la Chartreuse, du Chablais. Un projet, sur une commune de mille habitants, a du sens pour ces mille habitants.

, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle le montant des engagements alloués à la région d’Annecy et au soutien de ses projets, 90 millions d’euros, en raison du rôle particulièrement dynamique de la ville dont le rayonnement s’étend à toute la région et au-delà.La première thématique soutenue concerne la mobilité sous toutes ses formes, les liaisons ferrées avec Turin, avec Lyon, le Léman Express (CEVA), mais aussi les transports scolaires, par bus…La deuxième thématique concerne la dynamique de l’représente le premier cluster européen concernant l’outdoor.La recherche, la formation et l’enseignement supérieur font partie de ce volet, souligne Laurent Wauquier, ainsi que les pépinières autour de l’image et de la création numérique avec, au-delà duet de, dont la région est partenaire, « ce très beau projet de reconversion du Haras pour lequel la région ajoute deux millions de soutien supplémentaire aux 850 000 euros déjà décidés. »La troisième thématique est l’environnement pour lequel laa une sensibilité particulière qui s’appuie sur des projets concrets, pragmatiques, comme celui de la piscine des Marquisats dont l’eau sera chauffée grâce à « l’eau la plus pure du monde », celle du lac d’Annecy, comme l’installation de bornes électriques qui seront installées sur tout le territoire d’Annecy.: de nombreuses entreprises se consacrent déjà à cette nouvelle technologie qui développe de l’énergie propre. Annecy bénéficiera par ailleurs du plan « qualité de l’air ». Il faut reconquérir la qualité de l’air sur tout le territoire, à Annecy comme dans la Vallée de l’Arve., celle qui saura tirer le meilleur parti des énergies renouvelables grâce à la recherche, l’amélioration davantage que par les interdictions.***Une question de Move On au Président de région