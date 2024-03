La 26ème Édition de la Semaine du Cerveau à Paris : une exploration fascinante

Pour les plus de 14 ans : Sport et sommeil : le duo gagnant , afin de comprendre l’importance d’une activité sportive et d’un sommeil réparateur pour une bonne santé, souvent délaissés par les adolescents.

, afin de comprendre l’importance d’une activité sportive et d’un sommeil réparateur pour une bonne santé, souvent délaissés par les adolescents. Pour les plus de 12 ans : Cerveau créatif et/ou Oreille : bienvenue dans le vestibule , pour observer le rôle du vestibule et le lien entre l’oreille et le cerveau.

et/ou , pour observer le rôle du vestibule et le lien entre l’oreille et le cerveau. Pour les plus de 6 ans : Cerveau et génétique : un passeport pour l’avenir, une conférence pour devenir incollable sur la génétique.

: Un parcours ludique proposant plusieurs jeux qui font appel au cerveau en utilisant la mémoire, la logique et la motricité. De quoi se mettre dans la peau d’un petit scientifique en découvrant de véritables méthodes d'analyses cliniques.à partir de 6 ans.le 13 mars 2024 à 10h30, 11h45, 13h00, et à 14h15.: Des visites guidées pour entrer dans(laboratoire des usages en technologie de l'information numérique) et découvrir les dernières recherches. De quoi être à la pointe.à partir de 9 ans.le 16 mars 2024 à 14h00 et à 15h00.libre et gratuit: Ce spectacle est basé sur des tours et des passe-passe, permet aux quelques heureux qui auront leur place de s’interroger sur le libre-arbitre. Une réflexion qui touche à la philosophie.à partir de 9 ans.le 13 mars 2024 à 13h00, à 14h00 et à 15h00.: Attraction phare de la Cité des Sciences et de l’Industrie, cette salle de projection propose un nouveau documentaire sur le sommeil et la sieste, qui donne l’impression de dormir à la belle étoile.à partir de 12 ans.du 12 au 17 mars 2024 de 13h00 à 14h00.: les signes des nomades de l’oubli : Une exposition tenue par le neuro-artiste Sylvie Captain Sass pour comprendre la plasticité du cerveau à travers l’art. Une discussion avec l'artiste est possible à la fin de la visite.du 12 au 17 mars 2024 de 13h00 à 14h00.libre et gratuit: Elle permet de mieux saisir cet organe dans une ambiance de salle particulière s'inspirant du mouvement artistique des surréalistes, plaçant ses visiteurs dans un rêve totalement insolite.ouverte de 10h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 19h le dimanche. Fermée le lundi.