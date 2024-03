Le Palais de la Découverte : Une Expédition au Cœur des Sciences

Le point fort du Palais de la Découverte réside incontestablement dans ses nombreuses expositions interactives. Fini le temps des musées statiques où l'on se contente de regarder des vitrines. Au Palais de la Découverte, on touche, on manipule, on expérimente… Dans l’espace Étincelles, des exposés tenus par des médiateurs et médiatrices portant sur 7 disciplines telles que la chimie, l’informatique ou la bioscience sont destinés aux visiteurs qui assistent sous leur yeux à de véritables expériences. Un planétarium est aussi mis à disposition. Dans cette salle de projections, les spectateurs découvrent notre galaxie grâce à 5 films différents : l’Odyssée vers d’autres mondes, Voyage dans le système solaire, Des étoiles aux galaxies, Balade céleste et Mars, la nouvelle frontière. Une séance encadrée des commentaires d’un spécialiste. La science devient alors un jeu, un véritable plaisir accessible à tous, petits et grands. Pendant un laps de temps, les visiteurs se mettent dans la peau de scientifiques où la science devient un jeu. Le principe est simple : apprendre en s’amusant dans ce laboratoire d’apprentissage.