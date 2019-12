Jacques Villeglé, palimpsestes, mémoire et création

Le travail de Jacques Villeglé est d’autant plus intéressant que les publicités transforment nos cités en écrans géants et que nos écrans projettent des télé réalité. Ecrans qui finissent par ne plus rien révéler à force de faire écran à la créativité et à l’intelligence ?



On se souvient de Patrick Le Lay, PDG de TF1, qui déclarait « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...).



Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible (...).



Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se banalise. »



On nous parle désormais d’intelligence artificielle alors que les robots mélangeurs, doseurs, cuiseurs envahissent les cuisines afin de dégager pour leurs propriétaires du temps permettant… de regarder des écrans.