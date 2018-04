Interview du groupe Texas - Festival Musilac 2017

Le Festival Musilac quitte momentanément les planches des scènes en bord de lac pour chausser celles de Chamonix. À cette occasion, Move-On ressort quelques interviews réalisées en juillet 2017 lors du Festival Musilac Aix-les-bains.





Le groupe s’est créé en 1985, il y a trente ans. Après toutes ces années de carrière, êtes-vous toujours stressée par rapport à la scène ?

C’est une très bonne question qu’on ne m’a jamais posée de toute ma carrière ; non, je n’ai jamais éprouvé de stress et en gagnant en âge et en expérience je n’ai jamais été prise par le stress. Quand on est jeune on éprouve ce sentiment de rébellion, on pense qu’on est punck, mais en avançant on se rend compte qu’on est de moins en moins influencé par le regard des gens, par des influences négatives. Je me sens réellement heureuse, épanouie de faire ce que je fais et je suis reconnaissante de ce que la vie me donne. Je sais bien que tout ça va s’arrêter mais j’ai le sentiment de faire ce que j’ai à faire. Je prends les choses comme elles viennent et si je devais faire autre chose que chanter, ça ne me poserait pas de problème.





Comment définiriez-vous l’esprit du groupe ?

Je ne me suis jamais posé la question. L’essence de notre groupe et de notre inspiration est l’amitié. Nous avons des bases saines qui rendent les choses simples. Je me demande comment certains groupes dont les membres ne s’apprécient pas peuvent faire de la musique ; les relations au sein de Texas ont gardé toute leur authenticité tout au long de ces trente années.





Votre sentiment par rapport au Brexit et à la position de l’Ecosse ?

Je me sens davantage citoyenne du monde qu’écossaise. J’ai le sentiment que les responsables politiques sont dans leur tour d’ivoire et prennent leurs décisions sans consulter le peuple. Je ne souhaite pas que l’Ecosse quitte l’Europe.





Si vous pouviez être dans une autre peau que la votre pendant une journée ?

Je souhaiterais être un singe parce qu’il peut se balader à la cime des arbres, de branche en branche, dans un éternel mouvement. Je n’aimerais pas être un oiseau obligé de voler en permanence, alors que le singe peut se balancer dans les airs ou se déplacer sur le sol. Ça lui permet d’avoir des points de vue différents sur la réalité.