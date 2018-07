Interview de Vianney - Festival Musilac 2017

Le Festival Musilac quitte momentanément les planches des scènes en bord de lac pour chausser celles de Chamonix. À cette occasion, Move-On ressort quelques interviews réalisées en juillet 2017 lors du Festival Musilac Aix-les-bains.

J'ai toujours été seul sur scène, depuis le début. J'ai surtout vite remarqué que c'était le meilleur moyen pour moi de me sentir libre, d'improviser, de couper mes chansons/de les rallonger selon ce qu'il se passait. L'idée c'est de m'adapter au maximum à ce qu'il se passe, aux gens qui sont là, au contexte et le guitare-voix permet ça plus que n'importe quelle formation. Après c'est aussi ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de filet, si je suis malade un jour c'est tout le spectacle qui est un peu diminué tu vois ! Mais c'est un truc qui me porte beaucoup et qui fait que je peux encaisser plein de dates puisque tous les concerts sont différents. Chaque fois je change la manière dont je vais interpréter les chansons, c'est une énorme liberté d'adaptation aux gens et au contexte.

Ouais carrément ! Ça m'arrive même très souvent de zapper un couplet quand je sens que cette chanson était pas une super idée et au contraire parfois de rallonger des chansons quand je vois que le public se plaît avec ce qu'il se passe. Le public chante beaucoup ! Le guitare-voix permet ça aussi, il y a zéro barrière, seulement une guitare entre les gens et moi, donc logiquement ils sont encouragés à chanter, ils font énormément le concert, je compte beaucoup sur eux à chaque fois.

C'est réellement des choses que je ressens au quotidien, ça peut être maintenant ou à d'autres moments, de la vie de tous les jours. Je ne saurais pas trop dire comment vient la chanson ,vraiment, mais je sais qu'à chaque fois c'est un truc qui me touche, auquel j'ai repensé et qui va au bout d'un moment se transformer en chanson. Il n'y a pas de règle du tout, je serais beaucoup plus productif si je savais analyser ma manière de faire. Je suis très lent à l'écriture parce que je pense que je n'ai pas de méthode réelle.



Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de la chanson l'homme et l'âme ?